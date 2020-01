700 kilogramów ryb podrzuconych w lesie. Filety, kręgosłupy, wnętrzności i płetwy

"Nie dziwią nas lodówki, opony, eternit przywożone do lasu. Owszem - budzą złość i nieustanne zdziwienie, że komuś chciało się jechać w las i zrobić to samo, co mógłby zrobić legalnie w PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - red.)" - napisali leśnicy z Nadleśnictwa Przymuszewo.

ZOBACZ: Turkusowe "jezioro" kusi instagramowiczów. Elektrownia ostrzega: to wysypisko odpadów

Leśniczego z Leśnictwa Chociński Młyn powiadomiła o znalezisku osoba postronna. Informacja trafiła do Straży Leśnej.

Wezwano specjalistyczną firma zajmującą się utylizacją odpadków organicznych. Odpady, na które składały się całe tusze ryb zarówno słodkowodnych jak i słonowodnych, tusze wędzone oraz odpady po filetowaniu: wnętrzności, kręgosłupy, łby i płetwy zostały uprzątnięte do pojemników przemysłowych.

Leśnictwo Chociński Młyn/Jacek Kozłowski Ryby i pozostałości z ich filetowania ktoś podrzucił w lesie.

Oszacowano, że było ich około 700 kg.

ZOBACZ: Pracownik sortowni śmieci w Płońsku znalazł martwego noworodka w odpadach

"Taka ilość odpadów organicznych stanowi zawsze zagrożenie dla środowiska i ludzi i w tym celu właśnie istnieją wyspecjalizowane w utylizacji firmy. Każdy, kto prowadzi jakąś działalność związaną z wytwarzaniem, przerobem czy obrotem ryb, a także mięsa, musi zdawać sobie z tego sprawę i mieć to wkalkulowane w swoją działalność" - poinformowało nadleśnictwo.

Koszty sprzątania poniosły Lasy Państwowe.

WIDEO - Duda z dużą przewagą w pierwszej turze, w drugiej niemal remis. Sondaż dla #Newsroom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl