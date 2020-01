Thun: PiS chce słabej Unii Europejskiej. To leży w interesie Putina

Piotr Witwicki poprosił swoich gości, europosłów Różę Thun (Platforma Obywatelska) i Kosmę Złotowskiego (PiS), aby ocenili, czy wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy odnosząca się do zarzutów Komisji Weneckiej ws. osłabiania niezależności sądownictwa trafiła na podatny grunt w polskim społeczeństwie.

Dyskusja o polskim wymiarze sprawiedliwości

- Prezydent trafił, ale trafiło też Prawo i Sprawiedliwość. Po raz drugi dostaliśmy samodzielną większość w Sejmie właśnie z powodu tego, że zapowiadaliśmy reformę sądownictwa, że je zaczęliśmy w poprzedniej kadencji i dokończymy w tej niezależnie, od tego, czy ktoś z zagranicy będzie nam dyktować czy też nie - powiedział Kosma Złotowski.

- Wymiar sprawiedliwości nie jest objęty traktatem europejskim więc możemy swobodnie decydować o tym, jaki ustrój wymiaru sprawiedliwości będzie w Polsce obowiązywał - dodał.

Z taką opinią nie zgodziła się europosłanka Platformy Obywateklskiej.

- W traktatach europejskich najważniejszym punktem jest punkt 2, który mówi o tym, że Unia Europejska opiera się demokracji, rządach prawa, przestrzeganiu praw człowieka, na niezależnym wymiarze sprawiedliwości. Wszyscy najlepsi prawnicy europejscy oraz światowi zgodnie stwierdzają że polskiemu wymiarowi sprawiedliwości ta niezależność jest odbierana przez m.in. powoływanie KRS-u, ustawę "kagańcową" i nękanie sędziów- mówiła Róża Thun.

- Jeżeli nie chcemy uznać tego, co mówią najważniejsze instytucje do których przystąpiliśmy dobrowolnie, to trudno uznać, że cieszymy się z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To znaczy, cieszymy się my - obywatele, ale rząd ewidentnie się nie cieszy - dodała eurodeputowana.

Zdaniem Róży Thun, "tak duża liczba Polaków, zagłosowała na PiS nie z powodu tego, że niszczy niezależność sądownictwa, ale z powodu "rozdawnictwa pieniędzy". Jak dodała zmiany w sądownictwie "wcale nie mają wysokiego poparcia społecznego".

Unijna rezolucja ws. praworządności w Polsce

Piotr Witwicki zapytał polityków o przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji ws. praworządności w Polsce. Wszyscy europosłowie PO poparli zarówno poprawkę o powiązaniu dostępu do funduszy unijnych z praworządnością, jak i cały tekst rezolucji. Przeciwko rezolucji zagłosowali wszyscy eurodeputowani PiS.

Zdaniem Kosmy Złotowskiego, większości parlamentarzystów europejskich zależy na tym, żeby odsunąć od władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości. - Odsunąć rząd polski, odsunąć rząd węgierski od władzy. To są najprostsze motywy które kierują większością w PE. Te rządy nie płyną z głównym nurtem tej wielkiej fali federalizacji Europy. My nie chcemy się rozpływać w Europie, chcemy mieć własne zdanie. O tym w jaki sposób reformujemy Polskę chcemy decydować w Polsce, a nie żeby ktoś nam przypisywał "to wam wolno, a tego wam nie wolno" i stawiał granice - argumentował. Przekonywał jednocześnie, że jego partia "szanuje wartości europejskie i w żaden sposób ich nie przekracza".

Przeciwko tym słowo stanowczo oponowała posłanka PO.

- Polska jest piątym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej i Polska współtworzy Unię Europejską i może ją osłabiać albo wzmacniać. Osłabianie Unii jest interesem Putina, za tym idą te partie brexitowe, właśnie Orban, właśnie PiS, Marine Le Pen - ci którzy chcą słabej Unii Europejskiej - mówiła. - I przysługują się realizacji marzeń Putina, że on tutaj rządzi, sprzedaje nam węgiel, nakłada swoje prawo, a my nie jesteśmy mocarstwem - podsumowała.

