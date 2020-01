Duda: Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce

- Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy - powiedział w piątek Andrzej Duda w Zwoleniu. W stanowczym przemówieniu stwierdził: - Tu jest Unia Europejska, tak! I bardzo się z tego cieszymy. Ale przede wszystkim tu jest Polska! - odnosząc się do zarzutów Komisji Weneckiej ws. osłabiania niezależności sądownictwa.

Prezydent odniósł się stanowczo do sprawy zmiany ustaw sądowych i protestów środowiska prawniczego przeciwko wprowadzaniu zmian.

- Wszyscy wiemy o tym, że z wymiarem sprawiedliwości od lat są problemy, że ma on fatalną opinię społeczną. Że funkcjonowanie sądów w Polsce oceniane jest źle. Podjęliśmy próbę zaradzenia temu problemowi - mówił Duda w nawiązaniu do proponowanych zmian w ustawach sądowych proponowanych przez PiS.

"To sędziowie są dla społeczeństwa"

- Jest grupa osób, które uważając siebie za nietykalne, najbardziej boją się Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Grupa, która nie chce się zgodzić na zmiany w wymiarze sprawiedliwości - mówił o sędziach Andrzej Duda.

Dodał także, że w ostatnich dziesięcioleciach sędziowie zyskali "bardzo wiele przywilejów", z których część pochodziła z czasów PRL-u.

- To sędziowie są dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla sędziów - stwierdził prezydent Andrzej Duda. - Jeżeli zdarzają się jakieś czarne owce [w środowisku sędziowskim], muszą być natychmiast eliminowane, to jest rzecz najistotniejsza. Po to właśnie ma być Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym - podkreślił.

Stwierdził przy tym, że prezydent, premier i wszyscy parlamentarzyści, podobnie jak sędziowie, są sługami społeczeństwa.

WIDEO: Zobacz całe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy:

Odnosząc się do zaleceń Komisji Weneckiej, prezydent podkreślał, że "my Polacy mamy prawo sami decydować o sobie i swoich prawach". - Po to walczyliśmy o demokrację! - zaznaczył stanowczo Duda.

- Tu jest Unia Europejska, tak! I bardzo się z tego cieszymy. Ale przede wszystkim tu jest Polska! - stwierdził na koniec przemówienia.

"Rodzina zasługuje na afirmację ze strony państwa"

- Rodzina to podstawowa komórka, podstawowa wspólnota w naszym społeczeństwie, która zasługuje nie tylko na tolerancję ze strony państwa. Zasługuje na afirmację ze strony państwa, na to, żeby podnieść ją i pokazać jako wzór - stwierdził w tym samym przemówieniu Andrzej Duda. Zaznaczył, że po raz pierwszy od 1989 r. polskie państwo prowadzi w szerokim zakresie prorodzinną politykę.

- Dzisiaj przed nami cały czas wielkie zadania, wielkie polskie zadania - tak na nie patrzę także z punktu widzenia tego niezwykłego urzędu, który z państwa decyzji wyborczej przychodzi mi sprawować przez ostatnie 4,5 roku - mówił prezydent.

Wśród tych wyzwań wymienił m.in. pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz bezpieczeństwo. - Cieszę się ogromnie, że na przestrzeni ostatnich lat udało się to bezpieczeństwo wzmocnić - powiedział.

bia/hlk/ polsatnews.pl, PAP