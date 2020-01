Taniec na rurze podczas finału WOŚP. Występowi przyglądały się dzieci

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Męcinka na Dolnym Śląsku jedną z atrakcji był... taniec na rurze. Na filmie, który trafił do internetu, widać, że pokaz oglądały m.in. małe dzieci. Sytuacja wywołała oburzenie części internautów. Organizatorzy tłumaczą, że pole dance jest formą akrobatyki i został uznany za dyscyplinę sportową.

W niedzielę w Polsce i w kilkunastu krajach za granicą odbył się 28. finał WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku działała w 1760 sztabach.

Sztaby i wolontariusze - których było prawie 120 tys. - byli w niemal każdym zakątku Polski. W gminie Męcinka w pow. jaworskim na Dolnym Śląsku w ramach finału WOŚP odbył się m.in. pokaz tańca na rurze (ang. pole dance).

W internecie pojawił się film z pokazu na którym widać tańczącą na rurze kobietę i obserwujące ją małe dzieci i osoby dorosłe.

Film wywołał spore poruszenie. Część internautów była nim oburzona. "Niszczenie morali dzieci zawsze odbywa się przez d****. Najstarsza metoda i najskuteczniejsza. Oczywiście ubierana w różne szatki, by odwrócić uwagę od głównego celu" - napisał jeden z komentujących film.

"Pole dance jest imponującym sportem, ale dla dzieci, tancerka powinna być ubrana właśnie na sportowo i wymyślić godny układ. Element rozbieranki był zupełnie zbędny. Mogła sobie też darować pozycję z obrotowym wypinaniem klapy" - stwierdził inny z użytkowników.

"Co chwilę pojawiały się oklaski"

Do sprawy odniosła się szefowa sztabu WOŚP w Męcince Katarzyna Roman-Cwynar, która stwierdziła, że pole dance jest formą akrobatyki, a w październiku 2017 r. został oficjalnie uznany przez Zgromadzenie Generalne Międzynarodowych Federacji Sportowych za dyscyplinę sportową. Jak dodała, jest szansa na to, że będzie to dyscyplina olimpijska. W jej ocenie, występ tancerki w Męcince został bardzo dobrze odebrany przez publiczność.

Roman-Cwynar zaznaczyła, że w ramach finału WOŚP odbywały się przez niemal cały dzień różne występy. - W programie były m.in. pokaz tresury psów ratowniczych GOPR, występy dzieci z lokalnych szkół, występ iluzjonisty czy pokaz tańca orientalnego - powiedziała.



Także wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski ocenił, że występ wzbudził pozytywne emocje. - Brałem udział w tej imprezie od początku do końca, również w tym czasie, kiedy odbywał się ten pokaz, i nie zauważyłem, żeby to wzbudzało jakiekolwiek negatywne emocje. Były tam osoby i starsze, i młodsze, co chwilę pojawiały się oklaski - powiedział wójt.

