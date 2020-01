Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel dostał na wizji serduszko WOŚP

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przyszedł do studia telewizyjnego bez serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zauważył to prowadzący program #Newsroom Robert Feluś, który zaproponował politykowi naklejenie charakterystycznego symbolu.

- Nie ma pan serduszka. Odkleiło się, czy nie było chęci, żeby przykleić? – zapytał Feluś.

- Jak trafiam na wolontariuszy WOŚP i wrzucam do puszki, to nigdy nie biorę serduszka, zawsze uważam, że warto zostawić dla innych – odpowiedział Fogiel.

Prowadzący program powiedział, że "nie ma puszki, ale ma parę serduszek". - Czy pan poseł chciałby przykleić? – zapytał Feluś. - Nie ma obowiązku - dodał.

- Mogę oczywiście przykleić, nie widzę problemu – odparł wicerzecznik PiS i samodzielnie przykleił sobie serduszko na marynarkę.

Nobel dla Owsiaka? "Zależy od kontrkandydatów"

Prowadzący program zauważył, że "tu chyba nie ma o co się kłócić. Jerzy Owsiak robi dobre rzeczy".

- Generalnie nie ma się co kłócić o sprawy, które komuś pomagają. Czy to WOŚP, czy to zbiórki internetowe. Jeżeli służy to dobrej sprawie, jeżeli pieniądze są przekazywane na cele charytatywne, to generalnie warto pomagać - powiedział Fogiel. Dodał, że "są różne kontrowersje dotyczące różnych akcji".

- Dla części osób poglądy i sposób działania Jurka Owsiaka są może mniej akceptowalne, ale uważam, że nie ma co z tego powodu drzeć szat - podkreślił Fogiel.

- Bardzo cieszę się, z tych słów mojego czcigodnego przedmówcy - powiedział drugi z gości programu #Newsroom, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-UED).

Feluś zapytał również swoich gości, czy WOŚP i Jerzy Owsiak powinni dostać pokojowego Nobla.

- To zależy od kontrkandydatów - powiedział Fogiel. Kamiński odparł, że "oczywiście głosowałby za".

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W Polsce i w kilkunastu krajach za granicą w niedzielę trwa 28. finał WOŚP. Do godz. 16 zebrano ponad 25,6 mln zł. 120 tys. wolontariuszy zbiera pieniądze, które mają być przekazane na "polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej".

Hasło tegorocznego finału to "Wiatr w żagle". Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku działa w 1760 sztabach. Sztaby i wolontariusze - których jest prawie 120 tys. - są w niemal każdym zakątku Polski. Za granicą sztaby WOŚP powołano m.in. w Anglii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Belgii, USA i Australii. W tym ostatnim kraju WOŚP zbiera pieniądze na walkę z pożarami, które wybuchają tam od października zeszłego roku.

