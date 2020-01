Oślepił gazem psa. Został zatrzymany dzięki monitoringowi

- W identyfikacji podejrzanego pomógł monitoring - dodał Borowiak.

"Oblizywał się, przecierał i mrużył oczy"

- Wychodząc ze sklepu od razu poznałem, że mój pies został "zgazowany", bo oblizywał się, przecierał i mrużył oczy. Na ziemi widać było pozostałości substancji - relacjonował właściciel psa, który ruszył za sprawcą, ale nie udało mu się go złapać. O sprawie informował na jednej z grup na Facebooku.

Wyjaśnił, że niezwłocznie udał się z psem do weterynarza. Ten przepłukał zwierzęciu oczy, podał leki przeciwbólowe. Po ponownej wizycie specjalista stwierdził, że rogówka oka nie jest uszkodzona, jednak źrenice nie reagują na światło. Jak twierdził, nie można wykluczyć, że pies straci wzrok.

To nie jedyny przypadek

To nie jedyny w ostatnim czasie przypadek znęcania się nad zwierzętami. Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak mężczyzna przez ponad minutę kilkanaście razy uderza kota metalową pałką. Zwierzę próbuje uciec.

- Czegoś takiego się nie spodziewaliśmy - powiedział polsatnews.pl pan Marian, właściciel Fifiego. - Wpadł do domu, dusił się, nie można było go dotknąć. Myśleliśmy, że został potrącony przez pojazd. Nie zdążyliśmy go zawieźć do weterynarza - dodał mężczyzna

msl/luq/ polsatnews.pl