Łódzkie: w weekend autostrada A1 częściowo zamknięta

W związku z wyburzaniem sześciu wiaduktów w ciągu dróg lokalnych nad przebudowywaną autostradą A1 w Łódzkiem, od piątku po południu czasowo zamknięty został ruch na autostradzie na odcinku od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Zachód - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy radzą kierowcom, aby wybrali trasy alternatywne.

Pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu kierowcy mogli spodziewać się w piątek ok. godz. 16:00-17:00, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu.

Jednak już od godz. 19:00 w piątek droga jest niedostępna dla kierowców i potrwa to do poniedziałku 20 stycznia do godz. 6:00.

Wyznaczone objazdy

W tym czasie kierowcy podróżujący między południem i północą Polski będą musieli korzystać z objazdów.

Jadąc od Łodzi w kierunku Katowic na węźle Tuszyn muszą zjechać z autostrady A1 na DK 12/91 i przez Srock pojadą w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjadą w prawo na drogę ekspresową S8 i dojadą nią do autostrady A1 na węźle Piotrków Trybunalski Zachód.

Wideo: zamknięcie autostrady na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski

Z kolei podróżujący od strony Katowic w kierunku Łodzi powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód zjechać na drogę ekspresową S8 (kierunek Warszawa), dotrzeć do najbliższego węzła - Piotrków Trybunalski Północ, tam skręcić na DK 12/92 i dojechać nią do węzła Tuszyn, skąd można kontynuować podróż w kierunku Łodzi i Gdańska autostradą A1.

Drogowcy: lepiej jechać inną trasą

Drogowcy przypominają kierowcom o konieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów i stosowania się do ustawionego oznakowania.

Proponują, aby przed planowaną podróżą przeanalizować możliwości przejazdu trasą alternatywną, gdzie nie ma ryzyka napotkania robót drogowych i utknięcia w zatorze samochodów.

ZOBACZ: Oddano do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7. Kierowcy ominą nim Skarżysko-Kamienną

Według GDDKiA zamknięcie wiaduktów jest punktem zwrotnym na przebudowywanej A1. Od tej chwili nie będzie już kolejnych długotrwałych utrudnień dla okolicznych mieszkańców, a jedynie stała poprawa warunków funkcjonowania, wraz z oddawaniem do użytkowania kolejnych gotowych nowoczesnych obiektów.

WIDEO - Rosja oskarża Armię Krajową o zabijanie Żydów i Ukraińców. Mamy odpowiedź MSZ Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ Polsat News, PAP