GDDKiA przeciwdziała występowaniu ASF. Zamyka przejścia dla zwierząt wzdłuż autostrad

W związku z nadzwyczajną sytuacją, by ograniczyć migrację dzików, zamykane są przejścia dla zwierząt wzdłuż kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Włączyła się w ten sposób do działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem spowodowanym wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Siatki o wysokości do maksimum 1,5 metra ustawiane są w przejściach dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S5 (od skrzyżowania z autostradą A2 do A8, wzdłuż autostradowej obwodnicy Wrocławia i dalej wzdłuż A4 do granicy państwa) - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA podejmuje te działania zgodnie z poleceniem premiera oraz ministra infrastruktury.

Przejścia zostaną zamknięte także w ciągu drogi ekspresowej S3 (od skrzyżowania z A2 do skrzyżowania z A4 oraz wzdłuż A4 od Wrocławia do Katowic) oraz na płatnym odcinku A2 od granicy państwa do skrzyżowania z S5 w okolicy Poznania.

Środki zapachowe odstraszające dziki



Siatki o wysokości do 1,5 metra mają grubsze, powlekane druty, a na ich górnych krawędziach zamontowano barwne taśmy. Mają również specjalne przełazy, które umożliwią migrację pozostałej zwierzynie, np. wilkom.

Tam, gdzie nie można umieścić takich ogrodzeń, a także w okolicy węzłów, gdzie nie ma ciągłości ogrodzenia drogi, zastosowane zostaną środki zapachowe odstraszające dziki.



Wcześniej migrację dzików w ten sam sposób utrudniono wzdłuż A2 od Warszawy do skrzyżowania z A1 i dalej na północ wzdłuż tej autostrady.

