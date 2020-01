Irańska arbiter szachowa boi się wrócić do kraju. "Chcieliby mnie przykładnie ukarać"

Zdjęcie 32-letniej Iranki zrobione w Szanghaju, gdzie toczyła się pierwsza część pojedynku o mistrzostwo świata, wywołało falę komentarzy w irańskim internecie, a wcześniej sprawę nagłośniły media państwowe w tym islamskim kraju. Bayat nie chce wracać do ojczyzny.

Shohreh Bayat - the first woman ever to be General Secretary of a sport federation in #Iran. The only female Category-A International Arbiter in Asia. A great ambassador for her country. pic.twitter.com/18H8ESqwkp