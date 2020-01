Jest opinia Komisji Weneckiej ws. reformy sądownictwa

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przyjechała w zeszły czwartek do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelizacją ustaw sądowych na styczniowym posiedzeniu, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym.

O opinię wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Just issued: #Poland - Joınt Urgent Opınıon on amendments - pending before the Senat - to the Law of common courts, the Law on the Supreme Court, and some other laws.



