Antybiotykoterapia – kiedy kompletnie nie zadziała, a wręcz może zaszkodzić? Ekspert w Polsat News

- Antybiotyki są kompletnie nieskuteczne wobec zakażeń wirusowych – tłumaczy prof. Januszewicz, ekspert medyczny Fundacji Polsat. Dodaje, że decyzja o ich podaniu powinna mieć miejsce wyłącznie w przypadku, w którym to konieczne, czyli "kiedy stan pacjenta jest ciężki". Nadużywanie tych leków może doprowadzić do antybiotykoodporności.

- Podanie antybiotyku to trudna decyzja dla każdego lekarza w dzisiejszych czasach. Jesteśmy świadomi tego, że jeżeli źle zastosujemy antybiotyk to po pierwsze pacjent nie będzie wyleczony, a po drugie przyczyniamy się do tak zwanej antybiotykoodporności - mówi w "Nowym Dniu w Polsat News" prof. Paweł Januszewicz pediatra, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

ZOBACZ: "Urodziłem się głuchy, mimo tego gram na perkusji". Historia Olafa w #JesteśmyDlaDzieci

Wyjaśnił, że jest to "utrata zdolności do kontrolowania infekcji". - Antybiotyki powinny być używane wyłącznie według wskazań medycznych i tylko w tych przypadkach, w których to konieczne. To znaczy kiedy stan pacjenta jest ciężki, widać że za chwilę zacznie się jakiś problem na szerszą skalę – wyjaśnia profesor.

"Rodzice kierują się wiedzą z internetu"

- Zwłaszcza rodzice dzieci wymuszają na lekarzach podanie antybiotyku. Kierują się wiedzą z internetu, że on przyspieszy wyleczenie. To jest błąd – dodaje ekspert.

- Antybiotyki działają wyłącznie na namnażające się bakterie, które krążą w naszej krwi, bądź osadzają się w tkankach. Natomiast są kompletnie nieskuteczne wobec zakażeń wirusowych, które występują u dzieci w większości. Wirus rozmnaża się wewnątrz komórek, więc mówiąc ogólnie, antybiotyk w ogóle tam nie dociera – wyjaśnia prof. Januszewicz.

WIDEO: cała rozmowa w studiu Polsat News, na temat terapii antybiotykami

"Droga na skróty"

Prowadzący program #JesteśmyDlaDzieci, Bartosz Kwiatek mówił, że wielokrotnie rozmawiał z młodymi lekarzami, którzy podkreślali, że rodzice często wymuszają wypisanie recepty na antybiotyk.

- Podanie antybiotyku jest w rękach lekarza. Do niego należy decyzja. Podanie antybiotyku powinno być zawsze według tych samych zasad. Czas trwania minimum 5 dni i nigdy nie można samemu przerywać terapii na własną rękę – mówi pediatra. - Za krótka terapia może skutecznie nie wytępić wszystkich bakterii, przeżyją złośliwe szczepy, które mogą się odrodzić - dodał.

- Choć dzisiaj mamy kilkadziesiąt antybiotyków na rynku, to czasami zdarza się infekcja na którą one nie działają – zaznacza ekspert.

Bartosz Kwiatek, prowadzący #JesteśmyDlaDzieci i prof. Paweł Januszewicz zapraszają w niedzielę o 13:30 do Polsat News na program poświęcony faktom i mitom na temat terapii antybiotykami.

WIDEO - Julia była 12. w kolejce do mieszkania. Po śmierci taty skreślono ją z listy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/msl/ Polsat News