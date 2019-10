"#JesteśmyDlaDzieci": pierwsze bliźnięta na świecie leczone jedynym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni

W programie pojawi się także temat remontu trzech sal rehabilitacyjnych i kliniki neurologii na dziecięcym oddziale w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie.

- Zrobiliśmy remont pomieszczeń, które są nam - Fundacji - ogromnie bliskie - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat. Sale są już dostępne dla pacjentów.

Program pod patronatem Fundacji Polsat

W "#JesteśmyDlaDzieci" widzowie zobaczą, jak dzieci oraz ich rodzice czy opiekunowie, każdego dnia pokonują trudne wyzwania. W programie nie brakuje rozmów z gośćmi, ekspertami medycznymi, którzy przekazują widzom najważniejsze informacje związane z przypadkami prezentowanymi w reportażach.

ZOBACZ: Przemek cierpi na zanik mięśni. Fundacja Polsat zapewniła mu rehabilitację

"#JesteśmyDlaDzieci" powstaje pod patronatem Fundacji Polsat. W audycji zobaczymy również dokonania, jakie w ostatnim czasie udało się zrealizować przy jej wsparciu m.in. remonty oddziałów szpitalnych, zbiórki funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu oraz pomoc związaną z leczeniem i rehabilitacją chorych dzieci.

"Zależy nam również na edukacji społeczeństwa"

- Głównym celem Fundacji Polsat jest i pozostanie pomoc chorym dzieciom. Realizujemy to zadanie na różne sposoby. Nie tylko wspierając bezpośrednio swoich podopiecznych, ale także poprzez szereg akcji, dzięki którym m.in. oddziały szpitalne zyskują nowy blask, rekonwalescencja następuje w milszych dla oka warunkach, a badania są wykonywane przy pomocy nowoczesnego sprzętu. To jednak nie wszystko, co chcemy robić. Zależy nam również na edukacji społeczeństwa. Jest to możliwe dzięki takim programom jak "#JesteśmyDlaDzieci". Mamy nadzieję, że nowy program również wzbudzi zainteresowanie widzów, którzy tak jak dotychczas nie będą przechodzić obojętnie obok najmłodszych potrzebujących, o których będziemy opowiadać i prezentować ich historie w nowym programie przygotowywanym pod patronatem Fundacji Polsat - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Program "#JesteśmyDlaDzieci" poprowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News. Emisja w każdą niedzielę o godz. 13:30 w Polsat News.

zdr/luq/ Polsat News