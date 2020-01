Unijne pieniądze na politykę klimatyczną. Polska otrzyma sporą część puli

Komisja Europejska przyjęła we wtorek propozycję w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i mechanizmu wspierania regionów, w których realizacja polityki klimatycznej będzie najbardziej bolesna. Urzędnicy przewidują, że 26 proc. środków trafi do Polski - będzie to ok. 100 mln zł. Pieniądze z Funduszu mają być dostępne dla wszystkich państw UE, a nie tylko tych z regionami węglowymi.