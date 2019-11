Niezwykły mural w Poznaniu. Będzie... oczyszczał powietrze

Mural został wykonany na ścianie budynku osiedlowego domu kultury na poznańskich Winogradach. Jak podkreślono w trakcie odsłonięcia malunku, użyte do jego powstania farby oczyszczają powietrze, wchłaniając i rozkładając niektóre składowe smogu, w tym te emitowane przez samochody. Przez kolejne dziesięć lat mural ma zmniejszać zanieczyszczenie powietrza tak samo, jak 77 drzew.

"Chcemy, by miasta w Polsce wyglądały tak jak to z muralu"



Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że kwestia jakości powietrza "nie jest kwestią abstrakcyjną, ale wiąże się bezpośrednio z jakością życia w naszych miastach". Zaznaczyła, że ten temat będzie jednym z priorytetów w najbliższych latach.

- Miasta w Polsce coraz szybciej się rozwijają, mają też ogromny potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Obserwujemy prawdziwy boom na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, mających zapewnić energię elektryczną na użytek własny - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Dodała, że biorąc pod uwagę tempo przyłączania i uruchamiania kolejnych instalacji, Polska może znaleźć się na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. - Chcemy, by miasta w Polsce wyglądały właśnie tak jak to z muralu - mówiła.

77 metrów kwadratowych powierzchni



Na ścianie domu kultury znalazły się budynki charakterystyczne dla stolicy Wielkopolski - Okrąglak, Bałtyk i Collegium Altum oraz domki budnicze ze Starego Rynku. Są tam też samochody zasilane energią elektryczną oraz domy, które czerpią energię z instalacji fotowoltaicznych i wiatraków.



- Grupa Enea chce towarzyszyć użytkownikom dróg w rozwoju elektromobilności w Polsce. Pracujemy nad przygotowaniem sieci do intensywnego rozwoju infrastruktury ładowania, współpracujemy z partnerami w projektach budowy infrastruktury e-mobility. Stworzyliśmy ten mural by pokazać, że istnienie takiego miasta jest możliwe i nie jest to odległa przyszłość - powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik.



Poznański mural o powierzchni 77 m kw. jest wspólnym projektem Fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów oraz spółki Enea.

