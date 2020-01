Ostra kłótnia Sikorskiego z Szydło. Padły słowa o seicento i zarzut kłamstwa

Praworządność w Polsce była przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim. Była premier Beata Szydło przekonywała, że "sądy w Polsce są niezawisłe i wolne". Radosław Sikorski zauważył, że Szydło "nie jest bezstronna", bo "to w jej sprawie toczą się przypadki, takie jak 26 przesłuchań Sebastiana K." - kierowcy, którego auto zderzyło się z limuzyną rządową. - Jest pan kłamcą! - odparła była premier.

W emocjonalnym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu była premier rządu Beata Szydło zapewniała, że "sądy w Polsce są niezawisłe i wolne". - W Polsce sędziowie mogą protestować i nikt nie wyprowadza przeciwko nim sił porządkowych - argumentowała eurodeputowana PiS. - Każdy, kto twierdzi inaczej kłamie. Wiedzą o tym wszyscy Polacy, łącznie z sędziami siedzącymi na tej sali - dodała ostro.

- Polacy oczekują reformy sądownictwa, bo ma ono służyć obywatelom...to Polacy są naszym suwerenem - stwierdziła była premier.

- Polska jest krajem praworządnym, a wymiar sprawiedliwości nie został zreformowany, dlatego jest reliktem komunizmu - przekonywała eurodeputowana PiS Beata Szydło.

Sikorski nawiązał do zderzenia rządowej limuzyny z Fiatem Seicento

Między byłą premier a europosłem PO Radosławem Sikorskim doszło do ostrej wymiany zdań. Po wystąpieniu, w którym była premier przekonywała, że zmiany wprowadzane przez jej partię są zgodne z konstytucją, Sikorski replikował, że nie jest to takie pewne.

Wytykał przy tym Beacie Szydło, że to ona wydała polecenie, by nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzać Polskę na ścieżkę odejścia od praworządności.

- (Była premier) nie jest bezstronna w tej sprawie, gdyż to w jej sprawie toczą się przypadki, takie jak 26 przesłuchań Bogu ducha winnego Sebastiana K." - mówił Sikorski, nawiązując do zderzenia rządowej limuzyny z Beatą Szydło z Fiatem Seicento prowadzonym przez Sebastiana K.

"Jest pan kłamcą!". Szydło do Sikorskiego

Była premier zarzuciła Sikorskiemu, że ten skłamał i powinien być w zasadzie pozwany przez nią do sądu. - Przeciwko mnie nie toczą się żadne postępowania sądowe, panie Sikorski. Niech pan czyta ze zrozumieniem. Jest pan kłamcą! I jest pan niegodny tego, by mieć mandat z nadania Polaków - mówiła podniesionym głosem europosłanka PiS.

Korespondentka Polsat News Dorota Bawołek zauważyła, że "takiego starcia polskich polityków na sali plenarnej PE jeszcze nigdy nie było". "Choć na temat praworządności było już w PE kilka dyskusji" - napisała dziennikarka Polsat News.

Debata o praworządności w Polsce po wystąpieniu @BeataSzydlo i polemice z @radeksikorski zamieniła się w polsko-polską wojnę na słowa. Takiego starcia polskich polityków na sali plenarnej PE jeszcze nigdy nie było, choć na temat praworządności było tu już kilka dyskusji... — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) January 15, 2020

"Przeszkadza wam, że Polska nie trzyma się niemieckiej nogawki"

Do ostrej wymiany zdań dołączył się Patryk Jaki. Eurodeputowany krzyczał: - Przeszkadza wam, że Polska nie trzyma się niemieckiej nogawki, że wstaje z kolan.

Zdaniem Jakiego "nikt nie powiedział na czym konkretnie polega to, że w Polsce upolityczniony jest wybór sędziów". - A wiecie państwo dlaczego? Bo gdybyście to zrobili, zaczęłyby powstawać pytania - przekonywał.

Od wiceszefowej KE Viery Jourovej próbował się dowiedzieć, w jaki sposób w Czechach wybierani są sędziowie. Przekonywał, że gdyby to porównać z Polską, to "wtedy zobaczylibyście państwo, na czym polega to całe wielkie kłamstwo".

Eurodeputowany zauważył, przysłuchujący się debacie sędziowie mieli podczas protestów w Polsce ochronę policji, gdy tymczasem sędziowie francuscy "byli siłą wyprowadzani z sądu apelacyjnego". - I u nas jest łamana praworządność, a we Francji nie? - argumentował Jaki.

