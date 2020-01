Parlament Europejski o praworządność w Polsce i na Węgrzech

Eurodeputowani zajmą się w środę również sprzeniewierzaniem środków unijnych, które zarzuca się Czechom.

Rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech Parlament Europejski przegłosuje w czwartek. - Ma się w niej znaleźć między innymi wezwanie do Komisji Europejskiej, by podjęła kroki które doprowadziłyby do zawieszenia działania nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce - tłumaczył w rozmowie z Radiem Szczecin europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

ZOBACZ: Ustawy sądowe w Senacie. "Argumenty za zmianami przedstawi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro"



- Jeżeli traktaty są naruszane, to takie instytucje jak Komisja Europejska powinny używać adekwatnych środków. Mówię tu na przykład o odniesieniu się do Trybunału Sprawiedliwości, który może uznać za nieistniejącą Izbę Dyscyplinarną, jeśli narusza niezawisłość sądownictwa - dodał Halicki.

KE chce zawieszenia przepisów ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

We wtorek Komisja Europejska poinformowała, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych ws. przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN może zostać zawieszona.

Komisja Europejska chce zawieszenia przepisów ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższegohttps://t.co/R9Ejr9cZED — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) January 15, 2020

- Kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa UE, zainicjowaną przez KE w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz Nicolas Schmit.

- Powód decyzji KE jest bardzo prosty. Mieliśmy orzeczenie polskiego Sądu Najwyższego oparte na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, a mimo to odnotowaliśmy, że Izba Dyscyplinarna dalej funkcjonowała, stwarzając ryzyko powodowania nieodwracalnych szkód - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

Prof. Kłak: ten wniosek i ta sprawa mają charakter precedensowy

Na razie wiadomo, czy to będzie zawieszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym czy zawieszenie Izby. - Z tego komunikatu nie wynika, jak dalece KE będzie chciała podjąć interwencję - zauważył w Polsat News sędzia Trybunału Stanu prof. Czesław Kłak. - Do tej pory jeszcze nie było takiej sytuacji, aby w ramach środka tymczasowego zawiesić działalność organu państwowego - podkreślił prof. Kłak. Jego zdaniem, wątpliwe jest, by taka decyzja została podjęta. - Ten wniosek i ta sprawa mają charakter precedensowy. Z czymś takim ani KE, ani TSUE jeszcze się nie mierzyły - dodał sędzia Trybunału Stanu. ZOBACZ: Karczewski: sprawy wymiaru sprawiedliwości powinny rozstrzygać się w polskim parlamencie Po informacji Komisji Europejskiej głos zabrał rzecznik rządu Piotr Müller. Rząd podtrzymał "liczne argumenty potwierdzające zgodność rozwiązań z prawem UE". - Wskazujemy również na konieczność zapewnienia skutecznego realizowania wymiaru sprawiedliwości oraz niezależność krajów UE w zakresie regulacji w tym obszarze - oświadczył Müller.

WIDEO - Burza śnieżna sparaliżowała Tokio. Odwołane loty i zamknięte biura Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl