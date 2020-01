Makabryczne odkrycie w stadninie. 22 konie padły z głodu

Dramat wydarzył się na farmie położonej nieopodal miasta Toowoomba w australijskim stanie Queensland.

Wśród ponad 20 martwych koni jest siedem wyścigowych.

WARNING: Distressing content and images.

Seven former racehorses are among more than 20 horses found dead on a Queensland property. #7NEWS https://t.co/MI6sMn1Bhl