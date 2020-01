"Festiwal szatana". Behemoth kolejny raz szokuje

Deathmetalowi muzycy z Adamem "Nergalem" Darskim na czele znani są z szokujących wideo. W lipcu ubiegłego roku zamieścili w serwisie YouTube teledysk do utworu "Sabbath Mater". Pokazuje on m.in. ćwiartowanie ludzkich szczątków i przybijanie ich do krzyża w losowej kolejności.

W poniedziałek powrócili z kolejnym klipem promującym, wydany w 2018 roku, album "I Loved You at Your Darkest". Tym razem wybrali utwór "Rom 5:8".

ZOBACZ: Nergal zdeptał obraz Matki Bożej. "Żałosne i prostackie", "załączyło się pajacowanie"

Ośmiornica i aureola ze świecami

Akcja teledysku rozgrywa się głównie w kościele. Widzimy witraże, a na ich tle półnagiego Nergala w aureoli ze świecami. Obrazy z wnętrza budynku przeplatane są ujęciami krzyży z nagrobków, wizerunków Jezusa, Maryi czy innych symboli religijnych. W jednej z końcowych scen występuje naga kobieta. Na wysokości brzucha ma zawieszony krzyż, a na głowie żywą ośmiornicę. Po jej ciele spływa krew.

ZOBACZ: Metalowe zespoły wspierają aborcję. Składanka finansuje promocję usuwania ciąży

Pozytywne komentarze

Pod wideo przeważają komentarze w języku angielskim. Większość jest pozytywna, chwaląca zespół i jego mroczną estetykę.

"Każda piosenka Behemotha jest niczym festiwal szatana", "przyjedźcie do Brazylii", "szatan wysłuchał moich modlitw" - czytamy.

Album "I Loved You at Your Darkest" pojawił się w niemal każdym zestawieniu najlepszych płyt metalowych na świecie. Spotkał się również z ciepłym przyjęciem krytyków - średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 88 w 100-stopniowej skali. W Polsce dotarł do 4. miejsca najlepiej sprzedających się płyt w zestawieniu OLIS (oficjalna lista sprzedaży detalicznej Związku Producentów Audio-Video).

WIDEO - Nowy program "Śpiewajmy razem. All Together Now". Ewa Farna kapitanem jurorów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/bas/ polsatnews.pl