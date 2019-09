Nergal zdeptał obraz Matki Bożej. "Żałosne i prostackie", "załączyło się pajacowanie"

Adam Darski ps. Nergal po raz kolejny opublikował kontrowersyjne zdjęcie. Tym razem piosenkarz zdeptał obraz Matki Boskiej. Pod fotografią pojawiło się ponad półtora tysiąca komentarzy. "Co sobą reprezentujesz?", "Musisz poprawiać swoje ego kosztem uczuć innych?"- pytali zniesmaczeni internauci. Na zdjęcie zareagowało również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które obraduje w Wałbrzychu.

Muzyk deathmetalowego zespołu Behemoth już wcześniej "zasłynął" przekraczającymi granice dobrego smaku nagraniami i zachowaniami scenicznymi.

Z okazji dnia kobiet opublikował film, na którym trzyma gumowego penisa z przymocowaną do niego figurką Chrystusa. Z kolei podczas jednego z koncertów - spalił Biblię.

Tym razem Nergal podzielił się z fanami fotografią, na której depcze leżący na ziemi obraz Matki Bożej. Podpisał ją "On the set", co może sugerować, że muzyk znajdował się na planie nowego teledysku.

"Jak się kończą pomysły, to skandal jest metodą"

W sieci zawrzało, a pod zdjęciem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy (zachowaliśmy pisownię oryginalną).

"Jak śmierć zajrzała w oczy jakiś czas temu to wielce nawrócony... a że wszystko dobrze się skończyło i choroba ustąpiła to od nowa załączyło się pajacowanie... brak słów!!!"

"Żałosne i prostackie. Ale jak się kończą pomysły to skandal jest metodą. Nie ważne co piszą ale piszą. Miałem jechać na koncert. Nie dziękuję. Musiałbym się położyć aby osiągnąć Pański poziom Panie Adamie. Szkoda."

"Powiem tyle. Sam jestem niewierzący. Ale szanuje każdego kto w coś wierzy. Nigdy nie należy znieważać żadnej wiary. W końcu to nasze prawo do wolności. Kupiłem bilet na wasz koncert z Slipknot ale gdy wy będziecie grać nie będzie mnie na sali..."

"Można wiedzieć, co to za buty?"

Nie wszyscy jednak poczuli się urażeni udostępnionym przez Nergala zdjęciem. Wśród komentujących znaleźli się również zwolennicy Darskiego i jego "nietypowych" akcji.

"Można wiedzieć, co to za buty? Mam chrapkę na zakup takowych".

"Ale wdepnąłeś w gó**o. Znowu trzeba będzie buty czyścić" - pisali internauci.

KSM: Nie zgadzamy się na profanowanie wizerunku Matki Bożej

Na zdjęcie udostępnione przez Nergala zareagowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM). "Nie zgadzamy się na profanowanie wizerunku Matki Bożej i bezczeszczenie świętych dla nas symboli" – podkreśla w oświadczeniu KSM, którego członkowie obradują w Wałbrzychu na Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM.

Sygnatariusze oświadczenia stwierdzają, że Nergal kolejny już raz atakuje i profanuje święte dla katolików symbole.

"Matkę Bożą otaczamy szacunkiem i czcią, za Jej pośrednictwem modlimy się do Boga. Maryja w naszym życiu jest tak ważna, że wyrażamy to nawet w godle naszego stowarzyszenia" - piszą członkowie KSM. "Naszym obowiązkiem i potrzebą serca jest obrona Matki Bożej i naszej Matki oraz modlitwa przepraszająca za tę zniewagę. Nie zgadzamy się na profanowanie wizerunku Matki Bożej i bezczeszczenie świętych dla nas symboli" - czytamy w oświadczeniu.

Patryk Czech, przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, podkreśla, że młodzi, wierzący ludzie, nie mogą być obojętni wobec tak oburzającego ataku na Maryję. "Czujemy codzienną opiekę Matki Bożej i Jej obecność w naszym życiu, dlatego tak boli nas ten wyraz pogardy wobec Niej i ludzi wierzących"– zaznaczył.

W sobotę na Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji świdnickiej ks. bp. Ignacego Deca, będzie miała miejsce modlitwa wynagradzająca w związku z profanacją wizerunku Maryi.

