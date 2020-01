Dramatyczny stan powietrza w Małopolsce. Normy przekroczone o kilkaset procent

W Krakowie oraz okolicznych miejscowościach we wtorek dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów o blisko 900 procent. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny dziś pozostać w domu - brzmią ostrzegawcze komunikaty.

"Dzienna norma wielokrotnie przekroczyła limit WHO", "Taki stan jest niebezpieczny dla twojego zdrowia", "Jeśli nie musisz to nie wychodź dziś na zewnątrz" - czytamy w ostrzeżeniach zamieszczonych na stronie airly.eu, monitorującej jakość powietrza.

Najgorzej jest w miejscowościach położonych w pobliżu Krakowa. W Kokotowie (gm. Wieliczka) stężenie pyłów PM2.5 osiągnęło 891 proc. normy, a pyłów PM10 - 654 proc. normy. W Pisarach (gm. Zabierzów) stężenie pyłów PM10 610 proc. normy, zaś PM2.5 844 proc. normy. W Sułkowie (gm. Wieliczka) stężenie pyłów PM10 osiągnęło 688 proc. normy, natomiast pyłów PM2.5 861 proc. normy.

Z powodu smogu umiera 47 tys. osób rocznie

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów, a dla pyłu PM2,5 - 25 mikrogramów na metr sześc.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.

Władze wojewódzkie które szukają pomysłów na to, jak uporać się z uciążliwym problemem, chcą do końca lutego dokonać aktualizacji Planu Ochrony Powierza dla Małopolski. Według jednego z głównych założeń, w każdej gminie ma obowiązkowo działać straż gminna. Jej pracownicy będą zobligowani najpóźniej w ciągu 24 godzin udać się do budynku który wskazano w donosie, że mieszkańcy ogrzewają go w sposób zagrażający środowisku.

