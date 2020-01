"Polacy wiedzieli o irańskim ataku i się ukryli". Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w "Graffiti"

Pytany, czy o amerykańskiej akcji przeciwko generałowi Sulejmaniemu Polacy zostali poinformowani, Soloch odpowiedział: "niezwłocznie po zamachu na gen. Sulejmaniego mieliśmy komplet potrzebnych nam informacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych ludzi w Iraku".

Na pytanie, czy informacje przekazał polski wywiad, szef BBN tłumaczył: "to są informacje, które różne nasze instytucje - od służb dyplomatycznych po wywiad - otrzymują od sojuszników amerykańskich, ale też innych sojuszników".

- Na Bliskim Wschodzie jest operacja NATO. NATO w takim wymiarze sojuszniczym ma swój system informacyjny oparty na pracy wywiadów - dodał.

"Nikt nie ucierpiał"

Wojciech Dąbrowski zwrócił uwagę, że we wtorek podczas posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent powiedział, że "nie ma żadnych sygnałów o tym, żeby miało być zagrożenie skierowane dla polskich żołnierzy, czy to przebywających na Bliskich Wschodzie, czy gdziekolwiek". Po kilku godzinach doszło do irańskiego ataku na bazy, w których przebywali Polacy.

- Prezydent miał na myśli zagrożenie bezpośrednie skierowane przeciwko Polakom, jako Polakom - tłumaczył Soloch.

Jak dodał, "nikt nie ucierpiał". - O ataku wiedzieli wszyscy, którzy byli na terenie bazy. Również Polacy, bo Polacy znaleźli się, podobnie jak żołnierze amerykańscy, w odpowiednich ukryciach. Dzięki temu nikt nie odniósł najmniejszych obrażeń - mówił szef BBN.

WIDEO: zobacz rozmowę z ministrem Solochem

