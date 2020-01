"Fatalna komunikacja". Macierewicz o apelu opozycji, by zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Z jednej strony domagają się zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a z drugiej strony próbują wykorzystać każdy kontakt z rządem jako element zwiększający atak - tak Antoni Macierewicz, były szef resortu obrony, skomentował apel pozycji do zwołania RBN. Dodał, że "opozycja powinna zadeklarować wsparcie dla rządu".

- Opozycja, w tak trudnej sytuacji powinna przede wszystkim zadeklarować wsparcie dla rządu i wsparcie dla działań, które stabilizują sytuację na świecie i stabilizują sytuację w kraju - przekonywał Antoni Macierewicz.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej w takiej sytuacji - eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie - "wszyscy powinniśmy się skupić wokół rządu i wokół prezydenta. - To jest obowiązek opozycji - mówił w rozmowie z Polsat News.

"Opozycja formułuje i eskaluje różnorodne żądania"

- Tymczasem opozycja formułuje i eskaluje różnorodne żądania, od siebie nic nie dając - ocenił Macierewicz. - Czekamy na rzeczywiste dowody, że opozycja jest zainteresowana wsparciem rządu, wsparciem prezydenta, wsparciem bezpieczeństwa Polski - dodał.

Wojciech Dąbrowski poprosił o komentarz Antoniego Macierewicza tuż po wystąpieniu premiera Mateusz Morawiecki, który w Sejmie zaapelował do opozycji: - W sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie jestem w kontakcie z prezydentem. Monitorujemy sytuację. Chciałbym zaapelować do opozycji, żeby w tej sprawie współpracowała z rządem.

Dzień wcześniej, we wtorek, Lewica wystąpiła z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - O fundamentalnych sprawach, takich jak bezpieczeństwo Polski, trzeba rozmawiać ponad podziałami, Rada Gabinetowa to rozmowa "swoich ze swoimi" - mówili posłowie Lewicy po spotkaniu Rady Gabinetowej, czyli prezydenta RP i całego rządu.

