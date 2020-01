Dom przyszłości. Zobacz, jak wkrótce może wyglądać nasze życie

Coraz więcej Europejczyków przekonuje się do nowoczesnych technologii. Po drogach jeżdżą już bezzałogowe ciężarówki, testowany jest transport towarów dronami, a niektóre państwa zastanawiają się nad wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa. Technologiczna rewolucja nie ominie też naszych domów i zagości u nas prędzej niż później.

Pusta lodówka po długim dniu pracy to zmartwienie, które w niedalekiej przyszłości może przestać istnieć - przekonują pracownicy ośrodka "Living Tomorrow" pod Brukselą, który odwiedziła korespondentka Polsat News Dorota Bawołek.

- Będąc w sklepie będziesz mógł sprawdzić na smartfonie, co masz w lodowce - wyjaśnia Dirk Gaudeus z ośrodka "Living Tomorrow".

Lodówka zaproponuje przepis na danie z resztek jedzenia, które się w niej znajdują, a podłączone do niej w kuchni urządzenia same przygotują wybraną potrawę i sporządzą listę zakupów na jutro.

Tabletki z mikroczipami, lustro zdrowia

- Mój dom będzie wiedział, gdy butelka będzie pusta lub w połowie pusta. Wielu ludzi w dalszym ciągu robi listy zakupów na kartce papieru. My oczywiście nie. Jeśli uznam, że wino mi smakuje, to dodaje je do listy zakupów i od razu widzę informację o jego cenie w sklepie - dodaje Gaudeus.

Po przyrządzonej przez inteligentną kuchnię kolacji, w inteligentnym domu będzie można wygodnie wyspać się w łóżku-kabinie odpornej na hałas czy alergie, a rano samemu sprawdzić swój stan zdrowia, przeglądając się w specjalnym lustrze.

- Tak na pewno może być łatwiej, bo ktoś już o tych wszystkich ważnych rzeczach za nas pomyśli - stwierdził Rob, jeden z wielu odwiedzających dom przyszłości pod Brukselą.

Wyposażony w nowoczesne technologie budynek, to również szansa dla mniej samodzielnych, starszych i schorowanych ludzi, którzy dzięki wsparciu technologii, będą mogli żyć w swoich własnych "czterech ścianach", zamiast w placówce opiekuńczej.

Wtedy na pewno przydadzą się tabletki z mikroczipami, które poinformują bliskich, że starsza osoba wzięła je zgodnie z receptą i o właściwej porze.

"Technologia nie jest dobra lub zła"



Dom przyszłości zadba również o samopoczucie domowników, doskonale znając ich gusta, choć wnikliwa wiedza urządzeń, czy technologii na nasz temat, może niektórych przerażać.

- Wiem, że niektórzy się tego obawiają, ale dla mnie rozwój tych wszystkich technologii jest bardziej ekscytujący niż straszny - powiedział Dwein, kolejny turysta odwiedzający inteligentny dom przyszłości.



Niebezpieczne może być jednak uzależnienie od wszystkich wygód i usług w inteligentnym domu. - Sama technologia nie jest dobra lub zła. To sposób w jaki z niej korzystamy, może przynieść nam dobre lub złe skutki - zauważa Gaudeus.



Część technologii przedstawionych w ośrodku już jest dostępna na rynku, inne zostaną wdrożone prędzej niż później.

