Wjazd do miasta tylko dla ekologicznych samochodów? Małopolska szykuje rewolucyjne zmiany

Władze Małopolski zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu wjazdu do miast dla samochodów spalinowych. To ma być kolejny krok w walce o czyste powietrze.

W Małopolsce trwają konsultacje społeczne ws. utworzenia stref ograniczonego ruchu dla samochodów. Mieszkańcom województwa przedstawiono pięć wariantów, z których po konsultacjach społecznych zostanie wybrany jeden, który będzie wprowadzony.

- Pracujemy nad nowym, rewolucyjnym programem ochrony powietrza dla Małopolski. Jest to związane z troską o stan zdrowia mieszkańców oraz faktem, że oddychamy coraz gorszym powietrzem - potwierdził w rozmowie z Polsat News Filip Szatanik z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Pięć wariantów do wyboru

- Opracowaliśmy pięć różnych wariantów. Od bardzo spokojnych do bardzo radykalnych rozwiązań - dodał. - To najbardziej radykalne rozwiązanie, pozwoli władzom miast zamykać ruch samochodowy dla pojazdów innych niż wodorowe i elektryczne - wyjaśnił.

Inne, mniej radykalne rozwiązanie, przewiduje utworzenie stref czystego transportu w centrum Krakowa i Tarnowa, do których mogłyby wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne i nieemitujące spalin.

Kolejne prezentowane rozwiązanie postuluje wprowadzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej na obszarze Krakowa, obejmującej obszar ograniczony III obwodnicą miasta. Ograniczenie obejmujące wszystkie pojazdy – osobowe, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) i samochody ciężarowe oraz uwzględniające mieszkańców Krakowa. Możliwość wjazdu do strefy jedynie przez pojazdy z silnikiem diesla spełniające co najmniej wymagania normy emisyjnej EURO 6 oraz pojazdy benzynowe spełniające co najmniej wymagania normy emisyjnej EURO 4.

Następna propozycja postuluje wprowadzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej na obszarze Krakowa, obejmującej obszar ograniczony IV obwodnicą miasta. Ograniczenie obejmujące lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe i pojazdy transportu zbiorowego. Możliwość wjazdu do strefy jedynie przez pojazdy spełniające wymagania normy emisyjnej EURO 4.

Inny pomysł to wprowadzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej na obszarze Krakowa, obejmującej obszar ograniczony IV obwodnicą miasta. Ograniczenie obejmujące wszystkie pojazdy - osobowe, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) i samochody ciężarowe oraz uwzględniające mieszkańców Krakowa. Możliwość wjazdu do strefy jedynie przez pojazdy z silnikiem diesla spełniające co najmniej wymagania normy emisyjnej EURO 6 oraz pojazdy benzynowe spełniające co najmniej wymagania normy emisyjnej EURO 4.

Mieszkańcy mogą również zdecydować o kontynuacji dotychczasowych działań, bez wprowadzania dodatkowych ograniczeń dla transportu.

"Zależy nam na czasie"

Jak zaznaczył Szatanik, "punktem wspólnym wszystkich zaproponowanych wariantów jest rozbudowa i stawianie na kolej aglomeracyjną" oraz "zachęta do zamiany samochodu na ekologiczną komunikację miejską".

- Jest to rozwiązanie, które może przyczynić się do ograniczenia ruchu samochodowego na terenie Małopolski, a tym samym do poprawy jakości powietrza - dodał.

- Mamy nadzieję, że mieszkańcy Małopolski pomogą nam wskazać najlepsze rozwiązanie i zostanie ono wprowadzone do nowego programu ochrony powietrza - powiedział urzędnik.

Dokładne terminy i miejsca konsultacji społecznych dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można składać osobiście lub przesyłać je do 24 stycznia br. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

Urzędnicy mają nadzieję, że pierwsze rozwiązania zaczną obowiązywać już w lutym. - Zależy nam na czasie, zależy nam, żeby jak najszybciej rozpocząć tą nową, radykalną zmianę w trosce o poprawę jakości powietrza - zakończył Szatanik.

