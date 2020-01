Polacy potrzebują świeżego powietrza. Powinni kupować więcej nowych aut i nie wycinać filtrów DPF

Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem zanieczyszczenia powietrza. Według przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, ten niechlubny rekord to efekt m.in. masowego importu do naszego kraju starych samochodów. Co roku nad Wisłę trafia nawet milion aut z zagranicy, a 60 proc. z nich to samochody z silnikami wysokoprężnymi, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.