Ciężarówka staranowała szlabany i wjechała pod pociąg. Jest nagranie z monitoringu

W internecie pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać moment wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Kierowca ciężarówki staranował opuszczone szlabany i wjechał na przejazd tuż przed nadjeżdżający pociąg.

Do wypadku doszło we wtorek na przejeździe kolejowym między Zbąszyniem a Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie). Pociąg jadący z Berlina do Warszawy Wschodniej uderzył w ciężarówkę.

Jak informowaliśmy wcześniej, kierowca tira staranował rogatki i wjechał na przejazd tuż przed nadjeżdżający pociąg. Według policji mężczyzna tłumaczył, że "oślepiło go słońce i nie zauważył zapór".

Moment zderzenia ciężarówki przewożącej koparkę z pociągiem, zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać, że maszynista pociągu nie miał żadnych szans na reakcję.

W wypadku ranni zostali dwaj maszyniści, zaś kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Poszkodowanych zostało też troje pasażerów pociągu. W sumie do szpitala trafiły cztery osoby.

