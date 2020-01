Pociąg jechał wprost na inny pociąg. O krok od zderzenia w Oświęcimiu

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 4 rano. Jeden ze składów wjeżdżał na stację Oświęcim z prędkością ok. 20 km/h. Wówczas jego maszynista zorientował się, że skierowano go na tor, który jest już zajęty przez inny pociąg.

Maszynista zauważył czoło innego pociągu

Kolejarz przejeżdżał wówczas nieopodal peronu, na którym czekali pasażerowie. Awaryjnie wyhamował i zatrzymał się około 150 metrów od czoła drugiego składu.

- Była to bezpieczna odległość. Sytuacja nie miała związku z ruchem pasażerskim - dowiedział się polsatnews.pl w PKP Polskich Liniach Kolejowych.

Jedna z osób oczekujących na stacji zarejestrowała zdarzenie. Do nagrania dotarł polsatnews.pl.

Specjalna komisja wyjaśnia przyczyny zdarzenia

Jak dodały PKP PLK, nie było zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Obecnie są ustalane przyczyny zdarzenia. Pracuje komisja kolejowa - poinformował operator kolejowy.

Po incydencie na ok. 1,5 godziny wstrzymany został ruch pociągów w kierunku stacji w Brzeszczach. Kolejarze sprawdzali urządzenia sterujące ruchem. Pasażerowie zawieszonych odjazdów zostali przewiezieni zastępczymi autobusami.

