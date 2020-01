Czy umiemy nie poddawać się narracjom? "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" w sobotę o 20:30

Kolejna "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze", autorski program Eryka Mistewicza, skupi się wokół wojny narracji. Prowadzący i goście połączą kilka wątków mijającego tygodnia. - Coraz częściej kłócimy się i dyskutujemy nie wokół faktów, lecz poruszających opowieści - powiedział Eryk Mistewicz. Transmisja w Polsat News w sobotę o godz. 20:30.

Goście programu "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" przeanalizują narracje ostatniego tygodnia w polskiej polityce: narracyjny atak Władimira Putina na Polskę oraz narracje wokół zestrzelenia ukraińskiego samolotu i działań Donalda Trumpa wobec Iranu.

Czy jesteśmy w stanie nie poddawać się narracjom? Czy emocje w polityce na plan dalszy muszą odsyłać fakty? Czy jest jeszcze możliwa w Polsce racjonalna, spokojna debata publiczna? Jak bronić się przed fałszywymi narracjami, w tym narracjami atakującymi wspólnotę Polaków?

"Wojna narracji przechodzi przez nasze domy"

- Wierzę w misję polskiej inteligencji w tłumaczeniu tego, co się wokół nas dzieje, w przeprowadzaniu widzów przez wydarzenia ostatniego tygodnia. Chciałbym abyśmy w atakującej zewsząd "wojnie narracji" nie zatracili rozumu i przyzwoitości, o tym też będzie ten program - powiedział Eryk Mistewicz.

Dodał, że "wojna narracji przechodzi przez nasze domy, miejsca pracy, tytuły prasowe i studia telewizyjne". - Coraz częściej kłócimy się i dyskutujemy nie wokół faktów, lecz poruszających opowieści - stwierdził Mistewicz.

Gośćmi programu będą: prof. Anna Cegieła z Uniwersytetu Warszawskiego (najwybitniejsza polska badaczka języka debaty publicznej), prof. Michał Kleiber (były prezes Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze"), Michał Kłosowski (historyk zafascynowany Iranem, szef działu analiz Instytutu Nowych Mediów) i Wojciech Surmacz (prezes Polskiej Agencji Prasowej).

Program "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" powstaje we współpracy z miesięcznikiem opinii "Wszystko Co Najważniejsze". Transmisja na antenie Polsat News w każdą sobotę o godz. 20:30.

Eryk Mistewicz jest autorem książek, m.in. "Marketing narracyjny" i "Anatomia władzy", wydawcą pism opinii, prezesem Instytutu Nowych Mediów. Jest laureatem Polskiego Pulitzera, nagrody głównej SDP.

