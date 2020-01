Tomasz Machała prowadzącym Graffiti w Telewizji Polsat i Polsat News

Tomasz Machała wraca na antenę Telewizji Polsat. Redaktor naczelny i wiceprezes Wirtualna Polska Media ds. produktu wydawniczego będzie, na zmianę z Piotrem Witwickim, prowadzić poranne Graffiti. To program publicystyczny emitowany codziennie od poniedziałku do piątku o 7.45 na antenie Telewizji Polsat i Polsat News.

- Tomasz Machała pracował już w Polsacie i cieszę się, że znów będzie można zobaczyć go na naszej antenie. Piotr Witwicki wciąż będzie prowadził większość rozmów. Graffiti to poranny program polityczny z najlepszą oglądalnością w Polsce i liczymy, że Tomek dodatkowo wzmocni to pasmo – mówi Dorota Gawryluk, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

ZOBACZ: Polsat Media najlepszym Biurem Reklamy Telewizyjnej Roku 2019

Tomasz Machała w latach 2004 – 2011 był reporterem politycznym Wydarzeń Telewizji Polsat i współprowadzącym poranne Graffiti. Obecnie prowadzi wspólny program Polsat News i Wirtualnej Polski, czyli niedzielny #Newsroom emitowany na żywo o 18.00.

"Mam nadzieję na dobre przyjęcie przez widzów"

- Drugi raz do tej samej rzeki wchodzę z dużą przyjemnością. Cieszę się z dobrej współpracy lidera telewizji, czyli Polsatu i lidera internetu, czyli Wirtualnej Polski. Jest ona korzystna dla obu firm. Doceniam to, co Dorota Gawryluk robi w Telewizji Polsat. Mam nadzieję na dobre przyjęcie przez widzów – mówi Tomasz Machała, wiceprezes Wirtualna Polska Media i redaktor naczelny portalu.

Tomasz Machała będzie prowadził Graffiti od 17 stycznia tego roku.

WIDEO - Spragniony miś koala sięgnął po wodę. Rekordowe upały w Australii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/luq/ Polsat News