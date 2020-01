Opozycja mogła zablokować 2 mld zł dla mediów publicznych. Nie udało się przez dwie posłanki

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska przekazała nam, że wszystkie kluby uzgodniły między sobą, że podczas głosowania nad tą ustawą spróbują zerwać kworum, a wiceprzewodniczący PO Borys Budka, że "formalnej decyzji w tej sprawie nie było".

Do uzyskania kworum w głosowaniu musi wziąć udział 230 posłów i dokładnie tylu posłów zagłosowało. Wśród nich znalazły się dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej: Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Małgorzata Tracz, które chociaż były "przeciw", to pomogły uzyskać kworum.

Swoje karty wyciągnęli wszyscy posłowie Lewicy, PSL-Kukiz’15, Konfederacji oraz poseł niezrzeszony.

228 posłów PiS - było "za". Siedmiu posłów Prawa i Sprawiedliwości nie głosowało.



Zapytaliśmy posłanki KO, dlaczego wzięły udział w głosowaniu. Czekamy na odpowiedź.

Cezary Tomczyk z PO napisał na Twitterze, że "poseł Katarasińska zabierała głos. Wcisnęła przycisk, a potem wyjęła kartę. Na 230 osób niestety czasami ktoś popełnia błąd. Walka trwa". Wpis jednak zniknął z sieci.

Tak to prawda. To nie było głosowanie nad porządkiem obrad tylko głosowanie ustawy o dwóch miliardach zł na TVP. Szkoda. Ale my też mogliśmy się pomylić😥 pic.twitter.com/Rst9X74Lns