Ponad 600 kierowców nie zapłaciło za parking. Pierwszy dzień e-kontroli w Warszawie

Na stołeczne ulice wyruszyły auta wyposażone w czujniki i kamery, które skanują numery rejestracyjne, przekazują je do systemu, a ten weryfikuje wniesienie opłaty. Dwa elektryczne samochody ZDM w ciągu jednego dnia skontrolowały ponad 13 tys. zaparkowanych w Warszawie pojazdów. Okazało się, że 603 kierowców nie zapłaciło za postój.

Informacje z parkomatów spływają do bazy danych. System automatycznie wskazuje te numery rejestracyjne, których kierowcy nie uiścili opłaty w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). O konieczności umieszczenia dodatkowej opłaty zostaną oni powiadomieni listem. Pozostałe numery zostaną automatycznie skasowane - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Dwukrotna kontrola w krótkim odstępie czasu

Kontrola będzie wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki: np. pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu.

Piesze patrole zostają

Pomimo wprowadzenia automatycznej kontroli, ZDM nie rezygnuje z pieszych patroli, gdzie pracuje łącznie 50 osób. Na placach, w miejscach mniej dostępnych, gdzie pojazd musiałby wykonywać manewry i powodować utrudnienia, w dalszym ciągu będą odbywały się patrole piesze. Uzupełnienie ich kontrolą automatyczną pozwoli zwiększyć częstotliwość kontroli w całej strefie.

Jak podano, zaletą automatycznej kontroli jest usprawnienie obsługi mieszkańców. E-kontrola pozwoli zrezygnować z wystawiania wkładanych pod wycieraczkę przedniej szyby dokumentów opłaty dodatkowej (nie zawsze odczytywanych przez kierowców) i wysyłać wezwanie do zapłaty jedynie do tych kierowców, którzy nie zapłacili za postój, a nie także do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.

140 tys. samochodów dziennie



Pieniądze zebrane w strefie trafiają do miejskiej kasy, z której remontowana, modernizowana i budowana jest m.in. infrastruktura drogowa - wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich. Dziennie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego korzysta ok. 140 tys. samochodów. W 2018 roku wpływy z opłat za parkowanie wyniosły 100 mln zł.

