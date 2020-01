Nieoficjalnie: w przyszłym tygodniu w PE debata ws. praworządności w Polsce

- Decyzja o debacie i rezolucji została już zaakceptowana przez grupy polityczne. Musi jeszcze został formalnie poparta przez Konferencje Przewodniczących PE w czwartek - powiedziało PAP źródło w europarlamencie.

W skład Konferencji wchodzą liderzy grup politycznych i szef PE.

Początkowo debata miała dotyczyć tylko Węgier, jednak na wniosek frakcji socjalistów dodano do niej Polskę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w debacie ma wziąć udział wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.

Pod koniec grudnia Leszek Miller poinformował na antenie Polsat News, że europosłowie SLD złożyli wniosek o dyskusję w PE na temat praworządności w Polsce.

- Na piśmie wystąpiliśmy do naszej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim o to, żeby wnioskowała o wprowadzenie tematu przestrzegania praworządności w Polsce na obrady sesji plenarnej i to zostanie zrealizowane - powiedział Leszek Miller w programie "Prezydenci i Premierzy".

