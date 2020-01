"Jeśli ktoś mówi, że sławię Armię Czerwoną, jest debilem". Czarzasty do Gozdyry

Agnieszka Gozdyra zapytała Włodzimierza Czarzastego, co uważa o zapewnieniach prezydenta Andrzeja Dudy nt. bezpieczeństwa polskich żołnierzy stacjonujących na misji szkoleniowej NATO w Iraku.

Duda mówił w czwartek m.in., że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i ostrzałem amerykańskiej bazy przez irańskie rakiety wprowadzono wszystkie procedury bezpieczeństwa wobec polskiego kontyngentu.

ZOBACZ: Iran ostrzelał bazy amerykańskie w Iraku

- Zaraz zostały wprowadzone mechanizmy bezpieczeństwa i wszyscy na czas zostali zabezpieczeni. To właśnie dlatego nie było żadnych strat, żaden polski żołnierz nie został nawet draśnięty. Polscy żołnierze byli i są bezpieczni. Powtarzam to jeszcze raz - stwierdził prezydent.

Czarzasty: Trump jest szaleńcem

Czarzasty zapewnił, że "nie wierzy" Dudzie. - Na Wojska Ochrony Pogranicza wydawane jest 10 razy więcej niż na wywiad i kontrwywiad. To są ci państwo, co latają po lesie i strzelają w sobotę czy niedzielę - powiedział.

Określił też prezydenta USA Donalda Trumpa jako "szaleńca". - W Iraku zginął człowiek wpisany na listę 15 najgroźniejszych ludzi na świecie w skali USA. Jeśli będziemy załatwiali sprawy w ten sposób, że będziemy mordowali ludzi, to nie jest dobre wyjście - mówił.

Agnieszka Gozdyra dopytała szefa SLD, czy uważa, że Trump jest "niestabilny emocjonalnie".

- Uważam, że tak. Działania, które eskalują konflikty, ocierają się o wojnę, uważam za szaleńcze i niestabilne. Powinniśmy oprzeć się głównie na Unii Europejskiej, na sąsiadach. Możemy pomyśleć także o jednej wspólnej armii w ramach UE - uznał.

WIDEO: Włodzimierz Czarzasty o sytuacji na Bliskim Wschodzie

"Kto weźmie odpowiedzialność, jeśli dwa z obiektów wskazanych przez Iran są w Polsce?"

Czarzasty przypomniał, że Polska jest "w rodzinie NATO". - Jeżeli największy sojusznik (USA - red.) eskaluje sobie napięcie w Iranie, to Iran wskazuje 52 punkty, w które może uderzyć. Mam pytanie do prezydenta Dudy, pani prowadzącej, państwa (telewidzów - red.): jeżeli na skutek nieodpowiedzialnej konferencji zagranicznej, ewidentnie antyirańskiej, robionej przez Polskę na zlecenie pana Trumpa, który jest nieodpowiedzialny, jeżeli dwa z tych 52 obiektów są w Polsce, kto za to weźmie odpowiedzialność? - zapytał.

ZOBACZ: Iran chce głowy Donalda Trumpa. "Uzbieramy 80 milionów dolarów"

Czarzasty dodał zaraz: - Uśmiechnięty prezydent, który nie jest w stanie zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy przylizany pan Trump?



Przyznał, że dla niego "to straszna polityka, świat Flinstonów". - Radziłbym władzom Polski użyć rozumu. 2,2 proc. polskiego PKB idzie na zbrojenia. Jesteśmy chyba jednym z dwóch krajów w UE i NATO, które to realizują te wszystkie rzeczy. Kupujemy bez sensu samoloty szturmowe. Lewica nie ma ochoty szturmować ani Czech, ani Rosji, ani USA - zapewnił Czarzasty.

Oznajmił, że "dojrzała" lewica przeprosiła za wysłanie żołnierzy do Iraku. - To, że trzeba było to zrobić, mówią ci, co ich wysłali. Osoby dzisiaj rządzące Lewicą mówią, że to był błąd. Bez rozeznania wysłaliśmy naszych chłopaków na rzeź - ocenił.

"Armia Czerwona wygoniła hitlerowców. Jeżeli pani uważa inaczej, radziłbym się zastanowić"

Agnieszka Gozdyra zapytała szefa SLD, "czy przestanie sławić Armię Czerwoną". Publikujemy fragment dyskusji.

WIDEO: Rozmowa Czarzastego z Gozdyrą nt. Armii Czerwonej

AGNIESZKA GOZDYRA: Czy przestanie sławić Armię Czerwoną? Bo pan Putin mówi kłamstwa na nasz temat i czy Pan rozkładając akcenty, nie przesadza?

WŁODZIMIERZ CZARZASTY: Jeżeli ktoś mówi, że ja sławię Armię Czerwoną to jest debilem.

To ja jestem debilką?

A pani tak mówiła?

Tak, raz tak powiedziałam.

Sorry. To się nie słucha ludzi, którzy tak mówią.

Zastanawiam się, jak pan rozkłada akcenty, bo wiadomo, po co Armia Czerwona tu przyszła.

Mówię, mówiłem i będę mówił: Armia Czerwona wygoniła hitlerowców z Polski i Auschwitz. Jeżeli pani uważa inaczej, radziłbym się zastanowić. Czy coś, co powiedziałem, jest nieprawdziwe?

Uważam, że Armia Czerwona idąc do Berlina, wyganiając hitlerowców, po drodze gwałciła polskie kobiety i niszczyła polski dobytek. Czy Pan się z tym zgodzi?

Tak, ale nigdy tego nie powiedziałem, tylko sobie dorobiliście to. Ja mam takie pytanie: czy Armia Czerwona wygoniła Niemców z ziemi polskiej?

Nie sama.

Nie sama, z Polakami. Mówi Pani to samo, więc jeżeli pani chciała w jakimś programie, którego nie słyszałem, mnie urazić, to urażała pani również siebie.

Nie chciałam pana urazić, a program pan słyszał, bo potem pisał pan do mnie na Twitterze.

Nie łączmy tego, że Rosjanie gwałcili kobiety, bo gwałcili...

Łączmy, a ja właśnie mówię łączmy, bo robili to...

Dobrze, ale chce Pani swoją tezę udowodnić? Nie dam pani tego. Gwałcili kobiety, mordowali, była wojna, gwałcili również na terenie Niemiec, Amerykanie również gwałcili, wiem, co to jest pakt Ribbentrop-Mołotow i nie włożycie mi w głowę, że mówię źle, mówiąc o tym, że Rosjanie wygonili Niemców z Auschwitz i z Polski. Jeżeli ktoś myśli inaczej, jest debilem i koniec.

Poprzednie odcinki programu "Polityka na Ostro" dostępne są tutaj.

WIDEO - Czemu nie wykonała pani polecenia sądu? - zapytano szefową Kancelarii Sejmu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP