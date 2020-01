Iran chce głowy Donalda Trumpa. "Uzbieramy 80 milionów dolarów"

- Iran liczy 80 milionów mieszkańców. Jeśli każdy odłoży 1 dolara, uzbieramy 80 milionów dolarów. I oddamy te 80 milionów dolarów, jako prezent dla tego, kto przyniesie głowę osoby, która nakazała zabójstwo wielkiej postaci naszej rewolucji - apelowano do uczestników konduktu z ciałem Sulejmaniego.

Na Twitterze poinformował o tym szef biura NBC News w Teheranie Ali Arouzi.

At Solemani’s funeral procession in Mashad one of the organisers called on all Iranian to donate $1 each in order to gather an $80million bounty on President Trumps head. pic.twitter.com/Qb7AAfAiww

- Każdy, kto przyniesie nam głowę tego żółtowłosego szaleńca, otrzyma 80 milionów dolarów w imieniu wielkiego narodu irańskiego! - krzyczano.

"Możemy zaatakować Biały Dom"

Dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, a także Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, w nocy z czwartku na piątek zostali zabici na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów.

Podczas niedzielnej sesji parlamentu ​​irański poseł Abolfazl Abutorabi ostrzegał, że USA może odpowiedzieć na śmierć generała na amerykańskiej ziemi. - Możemy zaatakować sam Biały Dom. Mamy moc i jeśli Bóg pozwoli, odpowiemy w odpowiednim czasie - mówił. - To jest wypowiedzenie wojny, co oznacza, że ​​jeśli się wahasz, przegrywasz. Kiedy ktoś wypowie wojnę, czy chcesz odpowiedzieć na kule za pomocą kwiatów? Zastrzelą cię w głowę.

Tłumy na uroczystościach pogrzebowych

Setki tysięcy osób przybyły na uroczystości pogrzebowe Sulejmaniego, które rozpoczęły się w poniedziałek w Teheranie. Uroczystości stały się ogólnonarodową manifestacją niechęci do USA w związku zabiciem generała, do którego doszło w Bagdadzie. Irańska telewizja podała, że w centrum stolicy zebrały się "miliony" ludzi, którzy chcą go żegnać.

Agencja AP podkreśla, że na razie nie zweryfikowano informacji państwowej irańskiej sieci, która transmituje uroczystości pogrzebowe na żywo. AFP podaje, że od rana tłum wypełnia ulice Teheranu "jak okiem sięgnąć".

Nad ciałem generała modlił się i płakał sam duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei; w piątek ogłosił on trzy dni żałoby narodowej po śmierci Sulejmaniego, którego silna pozycja polityczna w Iranie wynikała między innymi z bliskich relacji z Chameneim.

Córka zabitego generała, Zeinab Sulejman, powiedziała zwracając się do tłumu, że Iran pomści śmierć jej ojca, a "rodziny amerykańskich żołnierzy (stacjonujących) w zachodniej Azji będą każdego dnia z drżeniem czekały na śmierć swoich dzieci". - Szalony (prezydencie Donaldzie) Trumpie, nie sądź, że wszystko się skończyło wraz z męczeństwem mojego ojca - dodała.

Zapewnienie Donalda Trumpa

Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 irańskie cele, w tym w ważne dla irańskiej kultury miejsca oraz w sam Iran - ostrzegł w sobotę prezydent USA Donald Trump na Twitterze.

