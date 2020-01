Ambasador Rosji wysłał prezydent Estonii prezent. Kwiaty przyjęła, wino odesłała

"Prezydent Kaljulaid uznała, że to trolling" - napisał o nietrafionym prezencie z rosyjskiej ambasady senator Aleksiej Puszkow. Rosyjski polityk przypomniał, że kiedyś jeden z ambasadorów krajów należącego do UE odrzucił jego zaproszenie do wypicia lampki wina krymskiego.

Пос-во РФ в Таллине направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку Крымского. Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом. Помню, как-то посол одной из стран ЕС отказался от моего предложения даже пригубить крымское вино. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020

ZOBACZ: Kurier nie wydał 92-latce butelki wina. Bo nie mogła udowodnić, że jest pełnoletnia

Ambasada Rosji w Tallinie potwierdziła, że "kierowca zawiózł do Kancelarii Prezydenta prezenty z okazji 50. urodzin". Przyznała również, że butelkę wina zwrócono bez żadnych komentarzy.

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w 2014 r., po interwencji zbrojnej i referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne.

WIDEO - Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ belsat.eu, polsatnews.pl