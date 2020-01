Zamienili się miejscami za kierownicą. Nie wiadomo po co

Kiedy policjanci z Wałbrzycha zauważyli, że kierowca volkswagena wykonuje nerwowe manewry, wydali mu sygnały do zatrzymania. Jeszcze w czasie jazdy samochodu zauważyli, że kierowca zamienił się miejscami z pasażerem z przedniego siedzenia. Nie wiadomo po co, gdyż żaden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania, obaj byli też pod wpływem narkotyków.