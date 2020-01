"Co godzinę mamy raporty". Premier o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Apeluje do opozycji

- W sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie jestem w kontakcie z prezydentem. Monitorujemy sytuację. Chciałbym zaapelować do opozycji, żeby w tej sprawie współpracowała z rządem - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wydarzeń w Iraku.

Morawiecki zwrócił uwagę, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest niestabilna od kilku miesięcy i dochodzi tam do "wzajemnej wymiany ciosów". Jak dodał, sytuacja się "zaostrza wraz ze zlikwidowaniem generała Kasema Sulejmaniego".

- W tym przypadku, w którym USA podejmują decyzję samodzielnie, to jest ich decyzja. Natomiast my mamy obowiązek dbać o polskich żołnierzy. Dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach Paktu Północnoatlantyckiego - zaznaczył Morawiecki.

- Dążymy do tego, aby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać warunki stabilności i pokoju. Sytuacja naszych żołnierzy w Iraku jest pod kontrolą. Co godzinę mamy dodatkowe raporty - przekazał szef rządu.

W nocy z wtorku na środę amerykańska baza lotnicza Al Asad w pobliżu miasta Hit w środkowym Iraku oraz lotnisko wojskowe Irbilu w irackim Kurdystanie zostały ostrzelane pociskami wystrzelonymi z terytorium Iranu. Na obie bazy spadło ponad tuzin pocisków. Irańska telewizja państwowa podała, że zginęło 80 "amerykańskich terrorystów".

Jak podała związana z rządem w Teheranie prywatna irańska agencja Fars, lotnictwo irańskie użyło pocisków krótkiego zasięgu Fateh-313. W ocenie amerykańskiego wywiadu wojskowego, Iran dysponuje arsenałem obejmującym ponad 2 tys. pocisków balistycznych.

Podczas wystąpienia w Sejmie premier podkreślił, że decyzje, które powinny być podjęte w tym przypadku, muszą być decyzjami odpowiedzialnymi. - Nie mogą być decyzjami pod wpływem wydarzeń, które zadziały się wczoraj, przedwczoraj, bez konsultacji ze wszystkimi partnerami Paktu Północnoatlantyckiego - stwierdził.



Dodał, że Polska jest poważnym partnerem, który przeznacza 2 proc. wydatków PKB na wydatki zbrojeniowe. - Chcemy ten status nie tylko utrzymać i doprowadzić, żeby z udziałem Polski decyzje, które zapadają na forum NATO, były najbardziej właściwe. Innym forum, gdzie odbywają się te konsultacje, jest forum UE. Tu też jestem w kontakcie. I ich stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem polskim co do właściwej reakcji, która powinna mieć miejsce w odniesieniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie - mówił szef rządu.

Prezydent Andrzej Duda spotka się w środę w BBN z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami Rady Ministrów; celem spotkania będzie m.in. ocena sytuacji bezpieczeństwa oraz omówienie scenariuszy ewentualnych działań wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie - poinformowało BBN.

"Celem spotkania będzie ocena sytuacji bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście nocnych ataków rakietowych na cele w Iraku oraz omówienie scenariuszy ewentualnych działań wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie" - przekazało BBN w komunikacie.



- Chcę zapewnić, że zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej, zwołanej przez pana prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z panem prezydentem i za dwie godziny, za nieco ponad dwie godziny spotkanie w BBN z udziałem prezydenta, z udziałem ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam Wysoką Izbę, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie - powiedział premier.

