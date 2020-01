Polacy zadłużyli się przed świętami na blisko sześć miliardów złotych. Spłata zobowiązań zajmie lata

Zaciągnięte w okresie przedświątecznym kredyty gotówkowe zostaną spłacone średnio po 45, a ratalne po 17 miesiącach - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Wyliczyło, że średnia kwota udzielonego kredytu gotówkowego wyniosła 17 180 zł, a ratalnego 4 072 zł.

W sumie, jak wynika z komunikatu BIK, wartość kredytów gotówkowych zaciągniętych w okresie 1-24 grudnia 2019 roku to 4,45 mld zł, natomiast ratalnych - 1,41 mld zł. Średni okres umowy zawartej na kredyt gotówkowy to ok. 45 miesięcy, natomiast ratalnych 17 miesięcy.



Jak czytamy, w okresie przedświątecznym w czterech ostatnich latach 2016–2019 banki i SKOK-i udzieliły 2,4 mln kredytów konsumpcyjnych, w tym niewiele ponad 1 mln gotówkowych i 1,4 mln ratalnych.

Z obserwacji BIK wynika, że zobowiązania przedświąteczne Polacy spłacają w miarę rzetelnie. Udział opóźnionych zobowiązań (ponad 90 dni zaległości po roku od udzielenia kredytu) w przypadku kredytów gotówkowych BIK ocenia jako stabilny. Wynosi on 2,3 proc. i utrzymuje się na tym poziomie od ponad 3 lat. W przypadku kredytów ratalnych sytuacja płatnicza poprawia się z roku na rok, co obrazują wyniki w poszczególnych rocznikach: 1,4 proc. w 2016 r., 1,2 proc. w 2017 r. i 0,9 proc. w 2018 r.

Noworoczne postanowienia finansowe



Jednocześnie - jak zaznacza BIK - aż 62 proc. Polaków złożyło noworoczne postanowienia finansowe. Z badania opinii, zrealizowanego w grudniu 2019 r. na zlecenie BIK wynika, że istotne zmiany dotyczące swoich finansów chce wdrożyć aż 67 proc. kobiet, podczas gdy taki zamiar zadeklarowała niewiele ponad połowa mężczyzn (56 proc).



Na konkretny cel zamierza oszczędzać 67 proc. badanych, natomiast na tzw. czarną godzinę zamierza odkładać 44 proc. respondentów. W tej kategorii bardziej zapobiegliwi - jak podkreśla BIK - okazali się mężczyźni (49 proc.), a także osoby w wieku 35-44 lata (58 proc.). Kobiety natomiast postanowienia kierują w stronę lepszego zarządzania swoim budżetem (39 proc.).

Z informacji wynika, że postanowienia dotyczące spłaty długów czy kredytów plasują się dopiero na 4. miejscu - takie plany miało 22 proc,. badanych. Znacznie gorzej wygląda potrzeba zdobywania wiedzy w obszarze finansów - tylko 7 proc. badanych wymieniło w tegorocznych planach dokształcanie się.

dk/ PAP