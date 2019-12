Rekordowe długi w samorządach

Wszystko wskazuje na to, że zadłużenie władz lokalnych po raz pierwszy w historii przekroczy kwotę 80 mld zł - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

We wtorkowym wydaniu dziennik donosi, że senatorowie rozważają inicjatywę ustawodawczą, która ma poluzować kryteria zadłużeniowe gmin. "Tymczasem już po III kw. 2019 r. skala zobowiązań, wynikająca głównie z zaciąganych przez samorządy kredytów i pożyczek, wyniosła niemal 77,3 mld zł – czyli prawie 1,2 mld zł więcej niż w całym 2018 r. Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo Finansów (MF), bazując na wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST), wskazuje, że na koniec tego roku samorządowe długi mogą wynieść 86,6 mld zł" - czytamy w "DGP".

Wzrost poziomu inwestycji

Gazeta wskazuje przy tym, że nominalnie czeka nas rekordowo wysoki poziom zadłużenia polskich samorządów. Dziennik zwraca przy tym uwagę, że Ministerstwo Finansów uspokaja, iż wzrost zadłużenia należy wiązać ze znaczącym wzrostem poziomu inwestycji samorządu, co przyczynia się do rozwoju tych jednostek.

"Mimo zapewnień, że sytuacja zadłużeniowa JST jest pod kontrolą, za namową samorządowców podejmowane są konkretne inicjatywy legislacyjne w Senacie. 8 stycznia komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej ma rozważyć podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Chodzi o art. 243 ust. 3a, zgodnie z którym do wskaźnika zadłużenia nie wlicza się wydatków na inwestycje, które w co najmniej 60 proc. finansowane są ze środków unijnych. Projekt nowelizacji zakłada zejście do poziomu 40 proc., dzięki czemu więcej inwestycji załapałoby się na tego rodzaju zwolnienie" - wskazuje "DGP".

