Oszustwo "na wnuczka". 94-latka oddała ponad 90 tys. zł

94-letnia mieszkanka Warszawy była przekonana, że rozmawiała z córką, na prośbę której spakowała i oddała oszczędności całego życia. Okazało się, że to oszustka, a ponad 90 tys. zł miało trafić do 47-latka z woj. śląskiego. Policjanci CBŚP dotarli do adresata paczki, który został zatrzymany.