Putin z wizytą w Syrii. Spotkał się z Asadem

Prezydent Rosji przebywa we wtorek w Syrii, gdzie w Damaszku rozmawiał z prezydentem Baszarem el-Asadem - podały syryjskie i rosyjskie media państwowe. Jest to pierwsza jego podróż do Syrii od wizyty w rosyjskiej bazie Hmejmim w prowincji Latakia w 2017 roku.