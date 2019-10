Syria zaakceptowała porozumienie o zawieszeniu broni. To "tylko początek"

Zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) zakomunikowały w czwartek, że zaakceptują porozumienie o przerwaniu ognia z Turcją w północnej Syrii i uczynią wszystko co niezbędne aby porozumienie było przestrzegane.

Dowódca SDF Mazlum Kobani powiedział w stacji telewizyjnej Ronahi TV, że porozumienie jest "tylko początkiem" i ogranicza się do rejonów przygranicznych między miastami Ras al-Ain i Tal Abijad.

Dodał, że jest przekonany, iż porozumienie nie umożliwi Turcji osiągnięcia celów, które wyznaczyła sobie rozpoczynając ofensywę na północną Turcję w ubiegłym tygodniu.

Ucieczka 200 tys. cywilów

Wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił w czwartek po rozmowach z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, że Ankara zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii, a sankcje USA wobec Turcji zostaną zniesione. Strona turecka twierdzi, że otrzymała to, co chciała. czyli bezpieczną strefę przygraniczną.

Zgodnie z porozumieniem Turcja na 120 godzin zawiesi wszystkie operacje militarne, by pozwolić kurdyjskim bojownikom na opuszczenie przygranicznego pasa w północno-wschodniej Syrii, a gdy Kurdowie wycofają się, nastąpi rozejm.

Władze w Ankarze uważają kurdyjskich bojowników z YPG za terrorystów z powodu ich powiązań ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).

Ekspedycja sił tureckich zmusiła do ucieczki 200 tys. cywilów. Wzbudziła też niepokój wspólnoty międzynarodowej o odrodzenie się Państwa Islamskiego (IS), którego bojownicy są zamknięci w kurdyjskich więzieniach.

"UE potępia"

Unijni liderzy w przyjętych w nocy z czwartku na piątek wnioskach szczytu potępili działania Turcji w północno-wschodniej Syrii. Szczyt odnotował zapowiedź przerwania operacji wojskowej, jednak ponownie wezwał Turcję do zakończenia działań.

"UE potępia jednostronne działania wojskowe Turcji w Syrii Północno-Wschodniej, które powodują niedopuszczalne cierpienia ludzi, podważają walkę z tzw. Państwem Islamskim i zagrażają bezpieczeństwu europejskiemu" - czytamy w wnioskach przyjętych przez szefów rządów i państw członkowskich.

Uczestnicy szczytu odnotowali czwartkową zapowiedź USA i Turcji w sprawie przerwania wszystkich operacji wojskowych na terenie Syrii i jednocześnie ponownie wezwali Turcję do zakończenia działań wojskowych, wycofania wszystkich sił militarnych i przestrzegania prawa międzynarodowego. We wnioskach podkreślono, że państwa członkowskie UE zdecydowały o wstrzymaniu licencji na wywóz broni do Turcji.

We wnioskach podkreślono, że UE nadal jest zaangażowana w rozwiązanie kryzysu humanitarnego i uchodźczego, w tym we wspieranie państw członkowskich, które stoją przed największymi wyzwaniami w kwestii migracji we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Unijni liderzy podkreślili że nadal będą zajmować się sprawą działań wojskowych Turcji w Syrii.

W przyjętych wnioskach szefowie państw i rządów krajów UE potwierdzili swoją solidarność z Cyprem w sprawie nielegalnych działań wiertniczych Turcji w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru i poinformowali o przygotowaniu sankcji w związku z tureckimi wierceniami wokół tej wyspy.

