Prestiżowa nagroda dla Przemysława Talkowskiego. Złoty Prus za całokształt działalności

Prowadzący program "Państwo w Państwie" Przemysław Talkowski otrzymał Złotego Prusa - nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennikarz Polsat News podkreślił, że to dla niego "ogromne wyróżnienie".

- Wszystkie nagrody, które otrzymuję, traktuję jako nagrody dla "Państwa w Państwie", dla redakcji, która ciężko pracuje i dla wszystkich bohaterów, którzy są siłą tego programu i mają odwagę powiedzieć, że są skrzywdzeni przez organy własnego państwa i potrzebują pomocy. My im w tym pomagamy -podkreślił Talkowski, po odebraniu nagrody.

Drugą osobą nominowaną do tego wyróżnienia był Krzysztof Karwat (Teatr Katowice). Po raz pierwszy Nagrodę im. Bolesława Prusa wręczono w roku 1969. Po 17 latach przerwy Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wznowiło jej przyznawanie. Jest to jedna z najważniejszych nagród dziennikarskich.





Dziennikarze w obronie praworządności

"Państwo w Państwie" to program publicystyczny, nadawany na antenie Telewizji Polsat. Każde wydanie programu to szczegółowo udokumentowany reportaż o przypadku naruszenia prawa przez urzędników wobec przedsiębiorców lub błędu wymiaru sprawiedliwości wobec osób prywatnych.

Zespół dziennikarzy piętnuje przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Scenariusz każdego z programów osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzędniczej, skutkiem której jest bankructwo firmy, ruina przedsiębiorcy i utrata pracy przez pracowników. Dziennikarze stają w obronie praworządności, pokazują losy ludzi, których wymiar sprawiedliwości w ewidentny sposób skrzywdził. Dziennikarze ścigają takie przypadki, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych.

Ideą przewodnią programu jest walka z powszechnym w klasie urzędniczej przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy. Dziennikarze walczą też o to by sprawiedliwość nie była pustym słowem. Program prowadzi dziennikarz i prawnik Przemysław Talkowski, a szefem redakcji jest Michał Troiński.

