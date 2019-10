Reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak nagrodzony brązowym BohaterONem. "To dla mnie jak złoty medal"

- To nagroda za kilka ciężkich miesięcy pracy nad naszym filmem dokumentalnym, który jest o rzezi wołyńskiej o tym, jak dziś wygląda pojednanie polsko-ukraińskie - wyjaśniał Kuśmierzak po otrzymaniu nagrody.

8 miesięcy prac

Lubelski reporter opowiadał o procesie przygotowania filmu. - Zanim tam pojechałem, przeczytałem wiele książek, relacji świadków. Rozmawiałem z historykami z Polski i Ukrainy. Niektórych trzeba było długo przekonywać - mówił.

Przyznał, że najtrudniej rozmawiało się z tymi, którzy przeżyli wołyńską rzeź.

- Film pokazuje dużo wstrząsających historii z Wołynia, po których ja miałem koszmary. Po pierwszym powrocie stamtąd budziłem się w nocy z krzykiem - relacjonował Kuśmierzak.

"Cieszę się, że kapituła dostrzegła interesujący projekt poza Warszawą"

W rozmowie z Krzysztofem Bąkiem nie zabrakło podziękowań.

- Dziękuję Bartkowi Kulinie, operatorowi, który to wszystko namalował obrazem, Telewizji Polsat, która dała mi szansę, aby zrealizować ten projekt, Piotrkowi Janiszewskiemu, który świetnie to zmontował, Leonowi Popkowi, który był moim intelektualnym przywódcą. To on kilka lat temu w IPN w Lublinie pokazał mi zdjęcia tych, którzy zginęli na Wołyniu. Wtedy postanowiłem, że zrobię o tym film - wspominał Kuśmierzak.

- Cieszę się, że kapituła dostrzegła to, że interesujące projekty powstają nie tylko w Warszawie, ale również w regionach - zaznaczył lubelski reporter.

Zobacz reportaż Piotra Kuśmierzaka "W martwym punkcie":

Nagroda BohaterONy

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku - w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustanowiono ją również dla uczczenia pamięci o uczestnikach walk o stolicę - z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

