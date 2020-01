Razem poprze Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich

Adrian Zandberg ogłosił decyzję Partii Razem w poniedziałek na Twitterze.

Robert Biedroń podziękował już za udzielone w poniedziałek poparcie. "Razem jest najfajniej! Dziękuję" - napisał.

Czarzasty: zarekomenduję Biedronia

Podobnego ruchu można spodziewać się ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej. - Zarekomenduję kandydaturę Roberta Biedronia na prezydenta z ramienia Nowej Lewicy (Wiosny oraz SLD - red.) - ogłosił w niedzielę Włodzimierz Czarzasty, szef tego ugrupowania, w Polsat News.

ZOBACZ: Czarzasty zgłosi Biedronia jako kandydata na prezydenta. Jest odpowiedź lidera Wiosny

Potwierdził także, że Nowa Lewica i Razem wystawią jednego wspólnego kandydata.

- Pan Biedroń, jeżeli chodzi o stronę demokratyczną, będzie jedyną osobą, która będzie wprost i bardzo konsekwentnie i precyzyjnie odpowiadała na każde pytanie - dodał wówczas Czarzasty.

WIDEO: Czarzasty w Polsat News o kandydaturze Biedronia

Biedroń enigmatycznie o swoim starcie



W niedzielny wieczór na Facebooku pojawił się wpis Roberta Biedronia. Napisał w nim: "Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku... Zaczynamy?".

Inny enigmatyczny post opublikował w listopadzie na Twitterze. Nad swoim wizerunkiem umieścił hasło wyborcze Baracka Obamy (prezydenta USA w latach 2008-2016) sprzed dwunastu lat.

Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020🇵🇱 pic.twitter.com/js5ydJXlAU