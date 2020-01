Czarzasty: zgłoszę Roberta Biedronia jako kandydata Nowej Lewicy na urząd prezydenta

- Kandydatem Nowej Lewicy będzie ta osoba, którą konwencja zatwierdzi, ale ja mogę powiedzieć, kogo będę rekomendował zarządowi do zatwierdzenia - powiedział w studiu Polsat News Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. - Zgłoszę kandydaturę pana Roberta Biedronia.

Potwierdził także, że Nowa Lewica i parta Razem wystawią jednego wspólnego kandydata.

Wideo: Zobacz dyskusję gości "Śniadania w Polsat News" nad kandydaturą Biedronia

- Pan Biedroń, jeżeli chodzi o stronę demokratyczną, będzie jedyną osobą, która będzie wprost i bardzo konsekwentnie i precyzyjnie odpowiadała na każde pytanie - podkreślił Czarzasty.

- My nie mamy problemu z tym, co to znaczy państwo świeckie, prawa kobiet. Nie mamy problemu z odpowiedzią na pytanie o sprawy socjalne, ze sprawami związków partnerskich. Mamy jasny program - zadeklarował.

"Wiarygodność równa zeru"

Opinią na temat potencjalnej kandydatury Biedronia podzielił się z widzami wiceminister obrony narodowej, Wojciech Skurkiewicz.

- Przypomnę, że w wyborach do europarlamentu twarzą Wiosny był właśnie Biedroń. Pewnie sobie państwo przypominacie, co Robert Biedroń mówił, jakie składał deklaracje - zagajał Skurkiewicz.

Chodziło o słowa, w których Biedroń zapowiadał rezygnację z mandatu europosła, jeżeli wystartuje w wyborach do polskiego parlamentu.

ZOBACZ: Wiosna i SLD łączą się - przyjmą nazwę Nowa Lewica

- Dziś, w obliczu tych faktów, wiarygodność Roberta Biedronia jest równa zeru - skwitował wiceminister.

- Trafiony zatopiony. Czyli boli! - odpowiedział z satysfakcją Czarzasty.

Z Europarlamentu do prezydentury

Robert Biedroń od maja ubiegłego roku zasiada w Parlamencie Europejskim. W wyborach do Europarlamentu zdobył ponad 96 tys. głosów.

W listopadzie wysyłał swoim wyborcom zawoalowane komunikaty w sprawie ewentualnego kandydowania w wyborach prezydenckich.

Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020🇵🇱 pic.twitter.com/js5ydJXlAU