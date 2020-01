"Poseł Budka kłamie". Będzie prywatny akt oskarżenia oraz wniosek o uchylenie immunitetu

Do wpisu z tą zapowiedzią sędzia Radzik załączył fragment rozmowy Budki na antenie RMF FM. - Widział pan masowe aresztowania sędziów w Turcji? Do tego to zmierza - pytał prowadzącego rozmowę Budka, mówiąc o sytuacji w polskim sądownictwie. Dopytywany, czy widział masowe aresztowania sędziów w Polsce, Budka odparł, że "jeszcze nie". - Ale jeżeli PiS utrzyma się u władzy, to ja się nie zdziwię - dodał.

- Bo jeśli za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z artykułu 231, co wczoraj zrobił pan sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry, to jesteśmy w kraju, który... - kontynuował, co zostało przerwane pytaniem prowadzącego, który chciał upewnić się, czy zdaniem Budki "sędzia działa na polecenie Ziobry". - Przecież Ziobro wybiera rzeczników dyscyplinarnych - odparł poseł. Jeszcze raz dopytany o to, czy faktycznie powiedział, że sędzia działa na polecenie Ziobry, Budka odparł: "tak powiedziałem", na co prowadzący odpowiedział, że "jakby był sędzią, to by go pozwał". - Proszę bardzo. Nie będę krył się za immunitetem. Stworzono system prawny, który jest systemem z państw autorytarnych - odparł Budka.

"Poseł Budka kłamie"

We wpisie na Twitterze zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik zarzucił posłowi PO kłamstwo i zapowiedział skierowanie prywatnego aktu oskarżenia oraz wniosku o uchylenie immunitetu.

"Poseł @bbudka w @Rozmowa_RMF kłamie. RDSSP (rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych - PAP) i ZRDSSP (zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych - PAP) nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności. W najbliższych dniach moi pełnomocnicy skierują prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce" - napisał w poniedziałek Radzik.

"Ten człowiek nie ma wstydu" - skomentował to również na Twitterze Budka.

bas/ PAP