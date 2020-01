Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Kubacki przed wielką szansą

Kubacki - ubiegłoroczny mistrz świata z Seefield - w niedzielnych kwalifikacjach zajął 13. miejsce (131,5 m). W pierwszej serii jego przeciwnikiem będzie Słoweniec Cene Prevc (125 m). Najlepiej z pierwszej czwórki zaprezentował się Kobayashi, który był szósty. Lindvik zajął 9. miejsce, z kolei Geiger 13.

ZOBACZ: Gala Mistrzów Sportu. Zmarzlik Sportowcem Roku 2019

Kwalifikacje skokiem na 134,5 m wygrał Austriak Stefan Kraft, z kolei trzeci był Kamil Stoch. W pierwszej serii zobaczymy więc pięciu Polaków - oprócz Kubackiego i Stocha będą to: Piotr Żyła, Maciej Kot oraz Stefan Hula.

W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni Geiger traci do Kubackiego 13,3 pkt z kolei Kobayashi 13,7 pkt. Wszystko wskazuje na to, że obecna edycja będzie czwartą z rzędu, w której żaden Austriacki skoczek nie znajdzie się na podium. Piąty Stefan Kraft traci do Geigera 18,8 pkt.

Początek pierwszej serii zaplanowano na godzinę 17.15.

Może wygrać nie zwyciężając konkursu

W poprzednich 11 edycjach tylko raz skoczek prowadzący w TCS po zmaganiach w Innsbrucku nie utrzymał w Bischofshofen pozycji lidera. Trzy lata temu Norwega Daniela-Andre Tandego zdołał wyprzedzić Stoch. Natomiast przez ostatnie 25 lat nie zdarzyło się, aby lider w finałowych zawodach zmarnował tak dużą przewagę, jaką ma Kubacki.

W 1994 roku taką wpadkę zaliczył Jens Weissflog. Legendarny Niemiec po trzech konkursach miał o 12,2 pkt więcej od Norwega Espena Bredesena. W ostatniej serii skoczył jednak aż osiem metrów bliżej od rywala i musiał uznać jego wyższość.

Kubacki może wygrać całą imprezę nie zwyciężając w żadnym ze składających się na nią konkursów. W Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen plasował się na trzeciej pozycji, a w Innsbrucku był drugi. W historii było osiem takich przypadków. Ostatni miał miejsce w edycji 1998/99. Wówczas po Złotego Orła sięgnął Janne Ahonen. Fin kolejno zajmował piątą i trzykrotnie drugą pozycję. Dopiero czwarty był wówczas Niemiec Martin Schmitt, choć wygrał dwa pierwsze konkursy.

Kubacki może zostać trzecim Polakiem, który wygra TCS. Wcześniej byli to Adam Małysz w 2001 r. i dwukrotnie Kamil Stoch w 2017 i 2018 r.

WIDEO - Na ratunek koali. Kobieta zdjęła koszulę i ocaliła zwierzę przed ogniem [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl, PAP