Kubacki trzeci w Oberstdorfie. Dyskwalifikacja jednego z Polaków

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kobayashi o 9,2 pkt wyprzedził Niemca Karla Geigera. Kubacki stracił do niego 10,4 pkt, Żyła natomiast 23,6 pkt.

Ciasno w czołówce

Japończyk był w niedzielę bezkonkurencyjny. Już po pierwszej serii, w której uzyskał 138 m, miał 7,7 pkt przewagi nad Geigerem. W drugiej - skokiem na odległość 134 m - przypieczętował zwycięstwo.

ZOBACZ: Fatalny upadek Piotra Żyły. Skoczek stracił przytomność

Kiedy Kobayashi zwyciężył w poprzednim TCS, został trzecim zawodnikiem w historii, po Niemcu Svenie Hannawaldzie i Kamilu Stochu, który wygrał wszystkie zaliczane do niego konkursy. Jeśli najlepszy będzie także 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, to zostanie pierwszym skoczkiem w historii, który wygrał sześć konkursów z rzędu zaliczanych do TCS.

Kubacki w pierwszej próbie miał 132 m i na półmetku był czwarty. W czołówce było jednak bardzo ciasno. Nad siódmym Norwegiem Johannem Andre Forfangiem miał zaledwie 0,8 pkt przewagi. Polak nie tylko zdołał obronić pozycję, ale także wykorzystał potknięcie zajmującego trzecią lokatę Austriaka Stefana Krafta i wskoczył na podium.

Niesprzyjające warunki dla Stocha

Poprawić zdołał się także Żyła, który po pierwszej serii był ósmy. Najpierw uzyskał 132, a następnie z krótszego rozbiegu 129 m.

Na 19. miejscu zmagania zakończył Kamil Stoch. W pierwszej serii trzykrotny mistrz olimpijski miał najbardziej niesprzyjające warunki wietrzne ze wszystkich skaczących w niej zawodników. Uzyskał tylko 124,5 m i był klasyfikowany na 20. pozycji. W finale miał 130,5 m.

ZOBACZ: Podium dla Kamila Stocha. Polak trzeci w konkursie w Wiśle

28. w konkursie był Maciej Kot, a 30. Stefan Hula. Już po pierwszym skoku zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został Jakub Wolny.

W klasyfikacji generalnej PŚ Kobayashi umocnił się na prowadzeniu. Drugiego Geigera wyprzedza o 113 pkt, a piątego Stocha o 253. Kubacki awansował na 11. miejsce - 336 pkt straty.

We wtorek odbędą się kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen.