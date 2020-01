Sztuczna inteligencja lepsza od radiologa. Ma pomóc w wykryciu raka piersi

"Prezentujemy system sztucznej inteligencji, który jest w stanie przewyższyć ludzkich ekspertów w zakresie prognozowania raka piersi" - czytamy w artykule naukowym opublikowanym na łamach internetowego wydania czasopisma "Nature". Jednym z autorów badania jest Polak Marcin Sieniek z Google Health - inżynier oprogramowania i naukowiec.

Mniej danych - lepsza wykrywalność

Badania polegały na zaprezentowaniu serii zdjęć mammograficznych zarówno radiologom, jak i sztucznej inteligencji. Porównywano odsetek diagnoz fałszywych pozytywnych (sugerujących, że nowotwór występuje, ale w rzeczywistości go nie ma) oraz fałszywych negatywnych (gdzie nowotwór występuje, ale pozostaje niewykryty).

W porównaniu z ludzkimi ekspertami system zmniejszył odsetek diagnoz fałszywie pozytywnych o 5,7 proc. z kolei fałszywych negatywnych o 9,4 proc., w przypadku pacjentów ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei w przypadku pacjentów z Wielkiej Brytanii błędne diagnozy zmniejszono odpowiednio o 1,2 proc. i 2,7 proc.



Autorzy badania zwracają uwagę na fakt, że sztuczna inteligencja przy stawianiu diagnozy dysponowała mniejszą ilością danych niż lekarze, którym były udostępniane historie chorób pacjentów.

- Odkrycie może zupełnie zmienić sposób, w jaki przeprowadzamy badania przesiewowe. Dzięki temu będą one dużo bardziej dokładne i wydajne - powiedział CNN Business profesor Ara Darzi, jeden z autorów artykułu i dyrektor Cancer Research UK Imperial Center.

Za mało lekarzy

Naukowcy wskazują, że rozwiązanie może pomóc z małą liczbą specjalistów w służbie zdrowia. Według raportu Royal College of Radiologist z 2018 r., które przytacza CNN aż 75 proc. dyrektorów brytyjskich oddziałów uważa, że nie ma wystarczającej liczby radiologów klinicznych, by zapewnić bezpieczny poziom opieki nad pacjentem.



Profesor Darzi uspokaja jednak, że system, przynajmniej na razie, nie wyprze ludzkich lekarzy ze szpitali. Każde zdjęcie mammograficzne w Wielkiej Brytanii interpretuje bowiem dwóch lekarzy, a algorytm może po prostu zastąpić drugą opinię.

Naukowcy wskazują, że rak piersi jest drugą główną przyczyną zgonów na nowotwory wśród kobiet. W 2018 r. wykryto go u 2,1 mln osób na całym świecie z czego 627 tys. osób zmarło. Rak piersi dotyka głównie kobiet (1 na 7 przypadków), ale pojawia się również u mężczyzn (ok. 300 przypadków rocznie). W Polsce co roku wykrywa się ok. 19 tys. zachorowań na raka piersi.

bas/msl/ CNN Business, polsatnews.pl